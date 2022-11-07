Источник: Цыганков намерен сменить клуб в ближайшее время

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что лидер «Динамо» Виктор Цыганков принял решение о своем будущем, однако президент клуба Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с игроком:

«Сейчас идет речь о Цыганкове. Понимаете, здесь также интересен вопрос – договорится или не договорится президент «Динамо» с семьей Цыганкова, скажем так, о новом контракте. Виктор Вацко говорил, что он уже знает, что Цыганков уже принял для себя решение. Я где-то разделяю его точку зрения.

Насколько я знаю, по моей информации, Цыганков намерен сменить место своего футбольного и жизненного пребывания. Будет ли это зимой, если его продадут – а кто будет платить серьезные деньги за футболиста, который через полгода может уйти бесплатно?

Для того, чтобы его продать, нужно его переподписать, тогда клубы будут понимать, что его долго ждать и тогда они могут и будут готовы платить деньги. Ну, посмотрим. Думаю, что еще будет разговор президента «Динамо» с семьей Цыганкова о подписании контракта».