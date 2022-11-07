Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Цыганков намерен сменить клуб в ближайшее время
Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 07 ноября 2022, 21:12
1788
0

Источник: Цыганков намерен сменить клуб в ближайшее время

Президент клуба Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с хавбеком

07 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 07 ноября 2022, 21:12
1788
0
Источник: Цыганков намерен сменить клуб в ближайшее время
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что лидер «Динамо» Виктор Цыганков принял решение о своем будущем, однако президент клуба Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с игроком:

«Сейчас идет речь о Цыганкове. Понимаете, здесь также интересен вопрос – договорится или не договорится президент «Динамо» с семьей Цыганкова, скажем так, о новом контракте. Виктор Вацко говорил, что он уже знает, что Цыганков уже принял для себя решение. Я где-то разделяю его точку зрения.

Насколько я знаю, по моей информации, Цыганков намерен сменить место своего футбольного и жизненного пребывания. Будет ли это зимой, если его продадут – а кто будет платить серьезные деньги за футболиста, который через полгода может уйти бесплатно?

Для того, чтобы его продать, нужно его переподписать, тогда клубы будут понимать, что его долго ждать и тогда они могут и будут готовы платить деньги. Ну, посмотрим. Думаю, что еще будет разговор президента «Динамо» с семьей Цыганкова о подписании контракта».

По теме:
Верес может провести матч УПЛ с Динамо со зрителями на трибунах
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Динамо отпраздновало 12-ю крупную победу над Черноморцем
Динамо Киев трансферы Виктор Вацко продление контракта Виктор Цыганков трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 07 ноября 2022, 01:40 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07 ноября 2022, 11:13 8
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Александр признался, что их дружба с Василием завершилась несколько лет назад

Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Футбол | 07.11.2022, 09:26
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Конспирология и сухой анализ. 5 теорий о том, почему Пике завершил карьеру
Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ
Футбол | 07.11.2022, 18:00
Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ
ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Футбол | 07.11.2022, 15:28
ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
ХАВИ: «Барселоне снова не везет. Достался самый сложный соперник»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
07.11.2022, 07:40 2
Теннис
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2022, 10:40 2
Теннис
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
06.11.2022, 16:02 2
Бокс
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 9
Футбол
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
06.11.2022, 20:12 2
Футбол
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности