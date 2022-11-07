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  4. «Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
Чемпионат Украины
07 ноября 2022, 15:25 |
1681
3

«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт

Игрок хочет уйти, а клуб хочет договориться

07 ноября 2022, 15:25 |
1681
3
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
ФК Динамо

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» хочет убедить Виктора Цыганкова остаться, но хавбек нацелен на смену команды.

«Тут не бизнес, а казино - останется или нет, убедит клуб или нет».

«Из того, что знаю я, то люди, близкие к футболисту, говорят, что он намерен сменить команду», – сказал Вацко.

Контракт игрока завершается следующим летом.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Виктор Вацко
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Источник Вацко Live
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romanchik.8409
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+1
suforza1921
Треба було втікати роки два тому. На жаль, за цей час Віктор явно знизив оберти. Хоча він ще молодий, якщо потрапить до серйозного, вмілого і вимогливого тренера, зможе прогресувати.
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-1
Veter
Отслужил солдат службу срочную
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-1
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