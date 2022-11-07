«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» хочет убедить Виктора Цыганкова остаться, но хавбек нацелен на смену команды.

«Тут не бизнес, а казино - останется или нет, убедит клуб или нет».

«Из того, что знаю я, то люди, близкие к футболисту, говорят, что он намерен сменить команду», – сказал Вацко.

Контракт игрока завершается следующим летом.