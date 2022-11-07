Чемпионат Украины07 ноября 2022, 15:25 |
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«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
Игрок хочет уйти, а клуб хочет договориться
07 ноября 2022, 15:25 |
1681
3
По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» хочет убедить Виктора Цыганкова остаться, но хавбек нацелен на смену команды.
«Тут не бизнес, а казино - останется или нет, убедит клуб или нет».
«Из того, что знаю я, то люди, близкие к футболисту, говорят, что он намерен сменить команду», – сказал Вацко.
Контракт игрока завершается следующим летом.
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Комментарии 3
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