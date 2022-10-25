Игорь СУРКИС: «Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал будущее вингера команды Виктора Цыганкова:

«Предварительный контракт с другим клубом он не мог подписать, так как это нарушает все регламентные нормы ФИФА и УЕФА. Его контракт действительно заканчивается летом, мы с ним будем разговаривать. Шантаж его агентов летом на меня не подействовал. Меня не надо пугать, что он уйдет бесплатно.

Я не видел, чтобы у Цыганкова пропала мотивация. Витя хочет играть в «Динамо» на самом высоком уровне. Мы с ним в шикарных отношениях, постоянно разговариваем, шутим. Когда у нас будет решение в одну или другую сторону, мы об этом объявим. Цыганков – динамовец и, надеюсь, понимает, что должен уйти, принеся клубу какие-то деньги. Если он этого не понимает, то, значит, неправильно воспитан.

Витя играет ключевую роль в команде. Без Цыганкова у нас бы вообще не было шансов. Сегодня «Динамо» хотя бы борется, хоть мы и проигрываем. На сегодняшний день замены Цыганкову нет, но не исключаю, что она появится зимой.

«Жирона»? То, что мне предлагали агенты за Цыганкова, унижает даже не меня, а клуб «Динамо». Летом было предложение от «Жироны» с обещаниями Цыганкову, что он будет играть впоследствии в» Манчестер Сити». Я не хочу приуменьшать достоинства Вити, но вы же понимаете, на каком уровне играет «Манчестер Сити» и какие там футболисты на его позиции.

Они предлагали десять миллионов, разбитые по пять траншей по два миллиона на два года. Такое смешное предложение по нашему лидеру и игроку сборной я даже обсуждать не хочу».