Цыганков забил 90-й мяч за Динамо
24-летний хавбек киевлян провел 150-й матч в УПЛ и забил 90-й мяч за «Динамо»
Виктор Цыганков провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Юбилейный матч 24-летний хавбек киевлян отметил юбилейным голом – 90-м во всех турнирах в динамовских рядах.
Цыганков стал шестым игроком бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости. 73 мяча Виктор забил в УПЛ, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. Чаще других он заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» и «Колоса» по 7.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Виктора Цыганкова за «Динамо»
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
24.09.2016
|
ЧУ
|
Олимпик (г)
|
9' (1:0)
|
4:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
10-й
|
17.09.2017
|
ЧУ
|
Олимпик (г)
|
20' (1:0)
|
2:1
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
20-й
|
07.04.2018
|
ЧУ
|
Заря (д)
|
88' (4:0)
|
4:0
|
Андрей ЛУНИН
|
30-й
|
03.12.2018
|
ЧУ
|
Черноморец (д)
|
21' (п) (1:0)
|
2:0
|
Андрей КОЖУХАРЬ
|
40-й
|
22.05.2019
|
ЧУ
|
Шахтер (г)
|
36' (п) (1:0)
|
1:1
|
Андрей ПЯТОВ
|
50-й
|
12.12.2019
|
ЛЕ
|
Лугано (д)
|
90+4' (1:1)
|
1:1
|
Давид ДА КОСТА
|
60-й
|
21.08.2020
|
ЧУ
|
Олимпик (г)
|
87' (4:1)
|
4:1
|
Артем КИЧАК
|
70-й
|
21.02.2021
|
ЧУ
|
Десна (г)
|
90+3' (1:1)
|
1:1
|
Евгений ПАСТ
|
80-й
|
18.09.2021
|
ЧУ
|
Александрия (д)
|
90+7' (п) (1:0)
|
1:0
|
Олег БИЛЫК
|
90-й
|
06.11.2022
|
ЧУ
|
Черноморец (г)
|
25' (п) (1:0)
|
3:0
|
Дмитрий НЕПОГОДОВ
Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2022)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
163
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
142
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
99
|
19
|
-
|
19
|
137
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
124
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
96
|
6.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2022
|
73
|
4
|
-
|
13
|
90
|
7.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
87
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
79
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
11
|
70
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2006
|
51
|
9
|
1
|
9
|
69
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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