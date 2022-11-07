Цыганков забил 90-й мяч за Динамо

Виктор Цыганков провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Юбилейный матч 24-летний хавбек киевлян отметил юбилейным голом – 90-м во всех турнирах в динамовских рядах.

Цыганков стал шестым игроком бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости. 73 мяча Виктор забил в УПЛ, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. Чаще других он заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» и «Колоса» по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виктора Цыганкова за «Динамо»

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 24.09.2016 ЧУ Олимпик (г) 9' (1:0) 4:0 Заури МАХАРАДЗЕ 10-й 17.09.2017 ЧУ Олимпик (г) 20' (1:0) 2:1 Заури МАХАРАДЗЕ 20-й 07.04.2018 ЧУ Заря (д) 88' (4:0) 4:0 Андрей ЛУНИН 30-й 03.12.2018 ЧУ Черноморец (д) 21' (п) (1:0) 2:0 Андрей КОЖУХАРЬ 40-й 22.05.2019 ЧУ Шахтер (г) 36' (п) (1:0) 1:1 Андрей ПЯТОВ 50-й 12.12.2019 ЛЕ Лугано (д) 90+4' (1:1) 1:1 Давид ДА КОСТА 60-й 21.08.2020 ЧУ Олимпик (г) 87' (4:1) 4:1 Артем КИЧАК 70-й 21.02.2021 ЧУ Десна (г) 90+3' (1:1) 1:1 Евгений ПАСТ 80-й 18.09.2021 ЧУ Александрия (д) 90+7' (п) (1:0) 1:0 Олег БИЛЫК 90-й 06.11.2022 ЧУ Черноморец (г) 25' (п) (1:0) 3:0 Дмитрий НЕПОГОДОВ

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2022)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 99 19 - 19 137 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 73 4 - 13 90 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 11 70 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2006 51 9 1 9 69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.