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Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:05
378
0

Цыганков забил 90-й мяч за Динамо

24-летний хавбек киевлян провел 150-й матч в УПЛ и забил 90-й мяч за «Динамо»

07 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 07 ноября 2022, 16:05
378
0
Цыганков забил 90-й мяч за Динамо
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Юбилейный матч 24-летний хавбек киевлян отметил юбилейным голом – 90-м во всех турнирах в динамовских рядах.

Цыганков стал шестым игроком бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости. 73 мяча Виктор забил в УПЛ, 13 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. Чаще других он заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» и «Колоса» по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виктора Цыганкова за «Динамо»

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

ЧУ

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

17.09.2017

ЧУ

Олимпик (г)

20' (1:0)

2:1

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

07.04.2018

ЧУ

Заря (д)

88' (4:0)

4:0

Андрей ЛУНИН

30-й

03.12.2018

ЧУ

Черноморец (д)

21' (п) (1:0)

2:0

Андрей КОЖУХАРЬ

40-й

22.05.2019

ЧУ

Шахтер (г)

36' (п) (1:0)

1:1

Андрей ПЯТОВ

50-й

12.12.2019

ЛЕ

Лугано (д)

90+4' (1:1)

1:1

Давид ДА КОСТА

60-й

21.08.2020

ЧУ

Олимпик (г)

87' (4:1)

4:1

Артем КИЧАК

70-й

21.02.2021

ЧУ

Десна (г)

90+3' (1:1)

1:1

Евгений ПАСТ

80-й

18.09.2021

ЧУ

Александрия (д)

90+7' (п) (1:0)

1:0

Олег БИЛЫК

90-й

06.11.2022

ЧУ

Черноморец (г)

25' (п) (1:0)

3:0

Дмитрий НЕПОГОДОВ

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2022)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

2.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

99

19

-

19

137

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

73

4

-

13

90

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

11

70

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2006

51

9

1

9

69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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