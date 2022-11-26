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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 10:10 |
2458
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Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022

Там Погба, Холанд, Салах, Бензема и итальянцы

26 ноября 2022, 10:10 |
2458
0
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира – это не только главное футбольное соревнование четырехлетия и настоящий праздник настоящего футбола. Это еще и огромное разочарование. Для тех, кто на чемпионат мира не попал.

Sport.ua представляет символическую сборную футболистов, в силу разных причин «пролетевших» мимо катарского Мундиаля. Там очень много звучных фамилий.

Эта сборная точно была бы одним из фаворитов турнира, но, к сожалению, будет болеть перед телевизором…

Вратарь: Луиджи Доннарумма («ПСЖ»/Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Триумф и трагедия. Евро-2020 стал звездным моментом для молодого голкипера сборной Италии Доннаруммы, который окончательно вышел из тени своего великого предшественника – Буффона. На последнем первенстве континента Доннарумма стал и чемпионом, и лучшим игроком турнира. Его вклад в победу «Скуадры адзурры» сложно переоценить. Особенно в финале и полуфинале. Наверняка Джиджи смог бы очень громко проявить себя и на ЧМ-2022, но он туда просто не попал: сборная Италии проиграла в полуфинале плей-офф команде Северной Македонии.

Правый защитник: Рис Джеймс («Челси»/Англия)

11 октября в игре Лиги чемпионов «Челси» – «Милан» защитник лондонцев Джеймс получил травму колена. Повреждение оказалось слишком серьезным. Рис рассчитывал восстановиться до начала Мундиаля. И вроде бы дела 22-летнего футболиста пошли на поправку, но на ЧМ-2022 он все равно не сыграет. Наставник сборной Англии Саутгейт решил не включать Джеймса в окончательную заявку. Свое решение Гарет мотивировал тем, что не хочет и не может рисковать здоровьем молодого игрока, у которого впереди целая карьера.

Центральный защитник: Матс Хуммельс («Боруссия» Д/Германия)

Центрбеку «Боруссии» уже 33 года, но он и сейчас является основным игроком дортмундской команды. Регулярно вызывался Хуммельс и в сборную: был основным на Евро-2020, играл и в отборе на ЧМ-2022. В общем, в арсенале защитника есть не только порох, но и мастерство. Чего нет – так это скорости. Впрочем, у Матса ее никогда и не было: он брал иными добродетелями. Решение не включать Хуммельса в заявку сборной Германии наставник Бундестим Флик аргументировал тем, что команда берет курс на омоложение.

Центральный защитник: Леонардо Бонуччи («Ювентус»/Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Бонуччи и Кьеллини – два близнеца-братья. Два фундаментальных оборонца, столпы сборной Италии, приведшие свою команду к титулу чемпионов Европы на последнем континентальном турнире. Джорджо после того триумфа ушел и со сборной, и с «Ювентуса» (ему уже 38 лет). А вот его коллега и друг Бонуччи продолжает зажигать на высоком уровне. Но, к сожалению для болельщиков «Скуадры адзурры», один из ее знаковых футболистов в Катаре не сыграет. По той простой причине, что и Доннарумма.

Левый защитник: Ферлан Менди («Реал»/Франция)

После перехода из «Лиона» в «Реал» Менди долго запрягал. Но затем быстро поехал. Минувший сезон стал для французского футболиста по-настоящему триумфальным: победа в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. А еще – негласный титул лучшего левого защитника «Мадрида» и Примеры в целом. Однако на Мундиаль Менди не поедет. Нет, со здоровьем у него все нормально. Просто Дешам решил его «отцепить». Мол, есть люди более квалифицированные на его позиции. Или, все же, дело в скандалах, в которые регулярно попадает Ферлан?

Опорный полузащитник: Поль Погба («Ювентус»/Франция)

Погба в клубе и в сборной – две большие разницы. Если в «МЮ» в прошлом сезоне Поль страдал, отбывал номер и хандрил, то в национальную команду Франции приезжал с удовольствием. И играл на все сто. И не его вина, что «трехцветные» вылетели уже в 1/8 финала Евро-2020: как раз к Погба претензий будет меньше всего. Казалось, что после возвращения в «Ювентус» Поль снова расцветет. Но в Турине его начали преследовать травмы: сначала голени, затем мениска. Он долго не решался на операцию, а когда решился, сделал, начал восстанавливаться – и снова «сломался». Без шансов попасть на ЧМ-2022.

Опорный полузащитник: Н'Голо Канте («Челси»/Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Не сыграет в Катаре и партнер Погба по центру поля – Канте. Без этих двух взаимно заменяющих игроков средняя линия действующих чемпионов мира будет выглядеть если и не бедно, то, как минимум, неестественно. Как и у Погба, у Канте тоже не «сложился» весь текущий сезон. Сначала он переболел коронавирусом, затем получил травму колена. К концу лета вроде оклемался, но повреждение подколенного сухожилия лишило его возможности поехать в Катар.

Левый полузащитник: Роберто Фирмино («Ливерпуль»/Бразилия)

Непопадание Фирмино в окончательную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022 стало шоком и для самого игрока, и для его клубного тренера. Юрген Клопп признался, что до последнего считал, что Тите возьмет Роберто на Мундиаль. И оснований так считать было достаточно. Если в прошлом сезоне Фирмино играл не лучшим образом, то в нынешнем вернул себе место в основе «Ливерпуля». А с местом – и фирменную игру. Но наставник сборной Бразилии посчитал, что целесообразнее взять на Мундиаль более молодых исполнителей, а не 31-летнего Фирмино.

Правый полузащитник: Федерико Кьеза («Ювентус»/Италия)

Звездный сын превзошел звездного отца. Энрико Кьеза, известный футболист сборной Италии девяностых годов прошлого века, выступал за «Скуадру адзурру» и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Его сын Федерико не только пошел по стопам отца, но и превзошел его. Кьеза-младший стал чемпионом Европы 2020 года, одним из стержневых исполнителей команды Роберто Манчини. Очень даже может быть, что сборная Италии с Кьезой в составе успешно выступила бы и в Катаре. Но она туда не попала.

Нападающий: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший форвард европейского сезона не сыграет на чемпионате мира. После перехода из «Боруссии» в «МанСити» голевой талант Холанда еще больше расцвел. 22-летний норвежец «разорвал» и АПЛ, как ранее он «рвал» Бундеслигу. В 15 матчах за команду Гвардиолы Эрлинг забил 22 гола: феноменальное достижение. Но в сборной Норвегии дела у Холанда идут похуже. Его национальная команда в отборочном турнире на ЧМ-2022 заняла лишь третье место, уступив сборным Нидерландов и Турции.

Нападающий: Карим Бензема («Реал»/Франция)

Getty Images/Global Images Ukraine

Карим очень хотел сыграть на последнем для себя Мундиале (зимой французу исполнится 35 лет). Дешам очень хотел взять Бензема в Катар. Звезды сошлись. Но ненадолго: в последнее время форварду «Реала» очень не везло с травмами. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, новоиспеченному обладателю «Золотого мяча» держали место в заявке действующих чемпионов мира. На первый тур группового этапа Карим не успевал восстановиться, но вот на второй, по идее, должен быть в строю. Но, к сожалению, не будет: травма оказалась сильнее, и один из лучших форвардов современности пропустит Мундиаль.

Запасные:

Ян Облак («Атлетико»/Словения)

Один из лучших футболистов «Атлетико», один из лучших футболистов чемпионата Испании – это все о Яне Облаке. Он же – один из лучших футболистов сборной Словении. Но партнеры по сборной – не чета Облаку. А еще и забивать Ян не может по определению.

Серхио Рамос («ПСЖ»/Испания)

Наставник «Фурии» Луис Энрике не взял многолетнего капитана «Реала» на Евро-2020 по причине травмы. И отсутствия игровой практики. После перехода с «Мадрида» в «ПСЖ» и проваленного прошлого сезона, в нынешнем сезоне Серхио пришел в себя. Но все равно не попал на «радары» Луиса Энрике.

Давид Алаба («Реал»/Австрия)

Getty Images/Global Images Ukraine

С точки зрения универсализма – уникальный, эксклюзивный футболист. В «Реале», с которым в прошлом сезоне выиграл и Лигу чемпионов, и Ла Лигу, обосновался на месте центрального защитника. В «Баварии» играл и на позиции левого оборонца, и в опорной зоне. А в сборной Австрии может играть и в нападении. Но это мы не увидим: австрийцы не квалифицировались на ЧМ-2022.

Жоржиньо Вейналдум («Рома»/Нидерланды)

«Мозг» и «двигатель» сборной Нидерландов не сыграет на чемпионате мира. Потеря Вейналдума – незаживающая рана для наставника «сборной тюльпанов» ван Гала. Хотя о травме Жоржиньо было известно еще задолго до ЧМ: полузащитник из-за серьезного повреждения ноги выбыл до начала 2023 года.

Марко Вератти («ПСЖ»/Италия)

Восьмикратный чемпион Франции в составе «Пари Сен-Жермен», чемпион Европы в составе сборной Италии. И просто один из лучших игроков середины поля в мировом футболе. Он бы точно прибавил лоска ЧМ-2022. Но не в этот раз.

Марко Ройс («Боруссия» Д/Германия)

Ходячая травма. Насколько талантливый футболист, настолько и травматичный. Из-за травм Ройс не сыграл на ЧМ-2014, на Евро-2016, на Евро-2020. На ЧМ-2018 Марко играл, но его сборная там провалилась. Он был в расширенном списке на поездку в Катар, но снова травма все перечеркнула.

Садио Мане («Бавария»/Сенегал)

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сенегала до последнего верила, что ее травмированный лидер сыграет в Катаре. Чуть позже главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе сказал, что Мане не понадобится операция, и Садио обязательно поедет на Мундиаль. Хоть и вряд ли успеет восстановиться от травмы. Но эта история не закончилась хеппи-эндом: один из лучших африканских форвардов был прооперирован и пропустит чемпионат мира.

Мохаммед Салах («Ливерпуль»/Египет)

Еще один звездный игрок АПЛ в статусе одного из самых сильных форвардов современности вынужден пропустить Мундиаль. Причина такая же, как и у Холанда: национальная команда Салаха не квалифицировалась на ЧМ. Сначала египтяне во главе с Салахом проиграли сборной Сенегала в финале Кубка африканских наций, а затем уступили этому же сопернику и путевку на катарский Мундиаль.

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статьи эксклюзив ЧМ-2022 по футболу Садио Мане Мохамед Салах Джанлуиджи Доннарумма Рис Джеймс Матс Хуммельс Леонардо Бонуччи Ферлан Менди Поль Погба Н'Голо Канте Роберто Фирмино Эрлинг Холанд Федерико Кьеза Карим Бензема
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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