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Тунис
26.11.2022, FT 0 : 1
Австралия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 26 ноября 2022, 14:10
885
4

Заявка на плей-офф? Австралия минимально обыграла Тунис на ЧМ-2022

«Соккеруз» одержали важную победу на Мундиале в Катаре

26 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 26 ноября 2022, 14:10
885
4
Заявка на плей-офф? Австралия минимально обыграла Тунис на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок Тунис – Австралия открывал программу седьмого игрового дня чемпионата мира 2022. Это была встреча аутсайдеров группы D, в которой ни одну из команд не устраивала ничья.

Австралийцы быстрее начали матч, надеясь на быстрый гол, как в матче с французами. Футболисты «Соккеруз» взяли мяч под свой контроль, нагнетая опасность у ворот Туниса.

Такая тактика принесла свои плоды на 23-й минуте встречи. Автор гола в ворота Франции Крэг Гудвин выполнил прострел в штрафную площадь африканцев, где мяч рикошетом от одного из защитников попал в Митчелла Дьюка. Удар головой от форварда клуба второй японской лиги оказался из разряда не берущихся.

После забитого мяча австралийцы не отошли к своим воротам, а продолжали методический штурм ворот «Орлов Карфагена».

Свой первый опасный момент Тунис создал в конце первого тайма. Правый защитник африканской сборной Мохамед Дрегер оказался в центре штрафной и пробил по воротам австралийцев, однако удар игрока швейцарского «Люцерна» заблокировал защитник.

Прекрасную возможность забить гол в раздевалку тунисцы потеряли на третьей компенсированной минуте первого тайма. Юссеф Мсакни получил отличную передачу от Иссама Жебали, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе австралийцев.

Такой ход событий не устраивал африканскую сборную. Футболисты Туниса оккупировали половину поля Австралии, пытаясь играть первым номером. Однако особых сложностей для защиты «Соккеруз» они не создали.

Австралийцы очень грамотно оборонялись в течение всего матча, истощая атакующих игроков Туниса. Главный тренер африканцев Джалель Кадри пытался оживить игру заменами. Впрочем, даже выход на поле опытного форварда Вахби Хазри не принес особых дивидендов «Орлам Карфагена».

Минимальная победа позволяет сборной Австралии всерьез ставить перед собой цель выхода в плей-офф. Вполне возможно, что австралийцев в последнем туре устроит даже ничья с Данией, – при условии, что датчане сегодня не смогут обыграть действующих чемпионов мира – французов.

Чемпионат мира 2022. Группа D. 2-й тур

Тунис – Австралия – 0:1

0:1 – 23 Дьюк.

Лаидуни (26), Абди (64).

Тунис: Дамен, Дрэгер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кешрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73).

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дьюк (Макларен, 64), Гудвин.

Стадион: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Дьюк (Австралия).
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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 4
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Avaksi
Із цієї групи вийдуть Данія і Франція. Це був матч за 3е місце 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Brian
Команды примерно одного уровня. Одним повезло забить, другим не повезло. Тунис на выход, с французами шансов - 0.
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-1
ass36
У Туниса не фарт, мертвый гол пропустили.
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-1
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