В Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сборная Австралии одержала важную минимальную победу над национальной командой Туниса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2022. Группа D. 2-й тур

Тунис – Австралия – 0:1

0:1 – 23 Дьюк.

Лаидуни (26), Абди (64).

Тунис: Дамен, Дрэгер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кешрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73).

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дьюк (Макларен, 64), Гудвин.

Стадион: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Гол Дьюка