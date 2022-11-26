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Тунис
26.11.2022, FT 0 : 1
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 14:15 | Обновлено 26 ноября 2022, 14:28
1654
0

Тунис – Австралия – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

26 ноября 2022, 14:15 | Обновлено 26 ноября 2022, 14:28
1654
0
Тунис – Австралия – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сборная Австралии одержала важную минимальную победу над национальной командой Туниса.

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Чемпионат мира 2022. Группа D. 2-й тур

Тунис – Австралия – 0:1

0:1 – 23 Дьюк.

Лаидуни (26), Абди (64).

Тунис: Дамен, Дрэгер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кешрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73).

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дьюк (Макларен, 64), Гудвин.

Стадион: «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Гол Дьюка

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Дьюк (Австралия).
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Источник Sport.ua
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