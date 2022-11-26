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26 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:10
64
0

Тунис – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022

26 ноября 2022, 08:25 | Обновлено 26 ноября 2022, 09:10
64
0
Тунис – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Туниса и Австралии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кто может сыграть за Тунис

Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир»), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).

Защитники: Али Абди («Кан»), Мохамед Дрегер («Люцерн»), Али Маалул («Аль-Ахли»), Ваджди Кешрида («Атромитос»), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт»), Дилан Бронн («Салернитана»), Монтассар Тальби («Лорьян»).

Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн»), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош»), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль»), Ханнибал Межбри («Бирмингем»).

Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби»), Сейфеддине Жазири («Замалек»), Наим Слити («Эттифак»), Иссам Жебали («Оденсе»), Таха Яссин Хенисси («Кувейт»), Анис Бен Слимане («Брондбю»), Вахби Хазри («Монпелье»).

Кто может сыграть за Австралию

Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал-Кост Меринерс»).

Защитники: Натаниэль Аткинсон («Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешия»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Кай Роулз («Хартс»), Харри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Мидлсбро»).

Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс («Сентрал-Кост Меринерс»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»).

Нападающие: Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Гаранг Куол («Сентрал-Кост Меринерс»).

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Источник Sport.ua
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