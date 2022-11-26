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26.11.2022 12:00 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 10:15 |
527
1

Тунис – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Матч жизни для Австралии, матч надежды для Туниса

26 ноября 2022, 10:15 |
527
1
Тунис – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Твиттер

В субботу, 26 ноября, в группе D в поединке второго тура сыграют сборные Туниса и Австралии. Поединок состоится в городе Аль-Вакра на стадионе «Эль Джануб». Матч начнется в 12:00 по киевскому времени.

Тунис

В стартовом матче на турнире «Орлы Карфагена» добыли одно очко, сыграв вничью против Дании. Безусловно, этот результат можно занести в копилку, поскольку мало кто ожидал от команды Джалеля Кадри в поединке с датчанами такой прыти. Теперь Тунис «в игре» до завершения группового турнира: по итогам матча с Австралией команда ни вылетит из турнира, ни гарантирует себе место в плей-офф. В любом случае для Туниса все будет решаться в игре с Францией – в третьем туре. Но, безусловно, победа над Австралией позволит иметь неплохой плацдарм для выхода в 1/8 финала.

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Как показал поединок с Данией, игра в обороне у команды налажена на хорошем уровне. У команды нет звездных игроков, которые выступают в топ-командах, но за счет слаженных командных действий «Орлы Карфагена» могут добиваться результата. В атаке же главная надежда на форварда «Монпелье» Вахби Хазри, на счету которого 24 гола за национальную команду. На минувшем Мундиале он забивал дважды: в ворота Бельгии и Панамы.

Кадровых потерь накануне встречи с Австралией у Туниса нет. Можно предположить, что Джалель Кадри не будет искать добра от добра и выпустит со стартовых минут тех же исполнителей, которые добыли ничью с Данией.

Австралия

А вот Австралия стартовый поединок Мундиаля проиграла по всем статьям. Но и соперник у представителей «Зеленого континента» был один из фаворитов турнира - сборная Франции. Единственное, что смогла сделать Австралия - открыть счет в матче, что, впрочем, не помогло подопечным Грэма Арнольда избежать разгрома. Поражение от Туниса поставит крест на мечтах о плей-офф, где Австралия за всю историю была лишь однажды - в 2006-м году. Если же Австралия сможет обыграть Тунис, то в заключительном туре станет хозяином своей судьбы в поединке с Данией.

Одним словом, отступать австралийцам некуда: от них можно ожидать атакующего футбола. При этом нужно отметить, что Австралия на мундиалях проиграла 11 из 17 поединков. А безвыигрышная серия команды на чемпионатах мира составляет уже 7 поединков. Если ли предпосылки для того, чтобы ее прервать? Скорее нет, чем да.

История противостояний

Ранее соперники встречались дважды. Правда, было это давно. В 1997 году в товарищеском матче победили австралийцы. Тунис взял реванш в 2005 году на Кубке конфедераций.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном матче будет ничья. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Тунис: Дамен – Тальби, Бронн, Мерия, Дрэгер, Лайдуни, Схири, Абди, Анис Слиман, Хазри.

Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Мабил, Ирвайн, Леки, Дюк, Гудвин.

26 ноября, суббота

Тунис – Австралия
Аль-Вакра. Стадион «Эль Джануб». 12:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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Эта пара совсем не колышит. 
Где прогноз на Польшу и Левандовски  с Зелински???
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