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ATP
27 ноября 2022, 01:35 |
69
0

Украинский теннисист во второй раз в карьере вышел в финал челленджера

Алексей Крутых поборется за трофей на турнире в Валенсии

27 ноября 2022, 01:35 |
69
0
Украинский теннисист во второй раз в карьере вышел в финал челленджера
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в полуфинале грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл Николу Милоевича (Сербия, ATP 259) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/2 финала

Никола Милоевич (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 3:6, 5:7

Украинский теннисист провёл третий полуфинал на турнирах серии челленджеров и одержал вторую победу. В конце августа этого года Крутых стал чемпионом на турнире в Праге.

В финале Алексей встретится с Лукой Ван Ашем из Франции.

К слову, Крутых таке успешно выступил и в парном разряде. Вчера, 26 ноября, вместе со своим напарником Рокой Батальей он выиграл трофей в паре на этих кортах.

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ATP Валенсия Алексей Крутых Никола Милоевич
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Источник Sport.ua
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