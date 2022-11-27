Украинский теннисист во второй раз в карьере вышел в финал челленджера

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 252) в полуфинале грунтового челленджера в Валенсии (Испания) обыграл Николу Милоевича (Сербия, ATP 259) в трех сетах за 2 часа и 30 минут.

ATP челленджер Валенсия. Грунт. 1/2 финала

Никола Милоевич (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:3, 3:6, 5:7

Украинский теннисист провёл третий полуфинал на турнирах серии челленджеров и одержал вторую победу. В конце августа этого года Крутых стал чемпионом на турнире в Праге.

В финале Алексей встретится с Лукой Ван Ашем из Франции.

К слову, Крутых таке успешно выступил и в парном разряде. Вчера, 26 ноября, вместе со своим напарником Рокой Батальей он выиграл трофей в паре на этих кортах.