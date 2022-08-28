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ATP
28 августа 2022, 14:31 |
612
3

Украинский теннисист выиграл первый челленджер в карьере

Алексей Крутых стал триумфатором турнира в Праге

28 августа 2022, 14:31 |
612
3
Украинский теннисист выиграл первый челленджер в карьере
ФТУ. Алексей Крутых

Сегодня, 28 августа, завершился грунтовой челленджер в Праге (Чехия). Триумфатором турнира стал Алексей Крутых (Украина, ATP 271), который в финале обыграл Лукаса Герха (Германия, ATP 383) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты.

АТР Прага (Чехия). Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Для Алексея этот трофей стал первым в его карьере на уровне челленджеров. С понедельника он обновит свой рекорд в таблице рейтингов АТР, станет минимум 240 ракеткой мира и сохранит статус первой ракетки Украины.

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Алексей Крутых Лукас Герх ATP Прага
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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Щирі вітання, чекаємо титулу АТР.
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+3
Александр Ад
молодець.так тримати!
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+3
Andrey_1992
КРАСАВА!!! Найпрестижніший титул для Крутого в кар'єрі!
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+1
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