Украинский теннисист выиграл первый челленджер в карьере

Сегодня, 28 августа, завершился грунтовой челленджер в Праге (Чехия). Триумфатором турнира стал Алексей Крутых (Украина, ATP 271), который в финале обыграл Лукаса Герха (Германия, ATP 383) в трех сетах за 2 часа и 22 минуты.

АТР Прага (Чехия). Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Для Алексея этот трофей стал первым в его карьере на уровне челленджеров. С понедельника он обновит свой рекорд в таблице рейтингов АТР, станет минимум 240 ракеткой мира и сохранит статус первой ракетки Украины.