Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 111) в 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Монтевидео (Уругвай) проиграла россиянке Диане Шнайдер (WTA 158) в двух сетах за 1 час и 18 минут.

WTA 125 Монтевидео. Грунт. 1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Диана Шнайдер – 3:6, 2:6

Ранее Катерина в трех напряженных сетах обыграла Клару Бюрель.