WTA27 ноября 2022, 03:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 05:07
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Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Украинка в двух сетах уступила Диане Шнайдер
27 ноября 2022, 03:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 05:07
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 111) в 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Монтевидео (Уругвай) проиграла россиянке Диане Шнайдер (WTA 158) в двух сетах за 1 час и 18 минут.
WTA 125 Монтевидео. Грунт. 1/2 финала
Катерина Байндл (Украина) – Диана Шнайдер – 3:6, 2:6
Ранее Катерина в трех напряженных сетах обыграла Клару Бюрель.
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Комментарии 2
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Байндл — Шнайдер 3:6 2:6, если уж она проиграла )) А так порадовал только Крутых . Также отмечу, что чтобы Катя таки попала в сотню после турнира , скрепная должна выиграть и финал, что не радует.
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