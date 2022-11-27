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WTA
27 ноября 2022, 03:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 05:07
131
2

Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае

Украинка в двух сетах уступила Диане Шнайдер

27 ноября 2022, 03:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 05:07
131
2
Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Instagram. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 111) в 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Монтевидео (Уругвай) проиграла россиянке Диане Шнайдер (WTA 158) в двух сетах за 1 час и 18 минут.

WTA 125 Монтевидео. Грунт. 1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Диана Шнайдер – 3:6, 2:6

Ранее Катерина в трех напряженных сетах обыграла Клару Бюрель.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Байндл — Шнайдер 3:6 2:6, если уж она проиграла )) А так порадовал только Крутых . Также отмечу, что чтобы Катя таки попала в сотню после турнира , скрепная должна выиграть и финал, что не радует.
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