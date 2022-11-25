Шедевр от Ришарлисона, травма Неймара, Дания может выйти из ФИФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 ноября.

1A. Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию

Коллектив Тите имел полное преимущество над соперниками

1B. ШЕДЕВР! Ришарлисон оформил дубль ударом с лета. Бразилия побеждает Сербию

Красивейший удар бразильского футболиста через себя – почти бисиклета

2A. ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией

Повреждение лидера сборной Бразилии выглядит не очень приятно

2B. Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара

Форвард бразильской сборной вывихнул правую лодыжку, и она опухла

3A. Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой

Команды играли в откровенно скучный футбол вплоть до заключительного отрезка

3B. Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна

Африканская сборная начала мундиаль с поражения европейцам

3C. Расписали мировую. Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего

Игра завершилась без забитых голов

4A. Дания может выйти из состава ФИФА

Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте

4B. Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК

Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко

5. Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»

Аркадий Запорожану рассказал, как футболисты киевского клуба бежали в укрытие

6. Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы

Украинки провалили третью четверть

7. Ураган проиграл Спортингу во втором туре элитного раунда Лиги чемпионов

Ивано-франковский клуб уступил португальцам со счетом 2:4

8A. Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках

Sport.ua анонсирует старт Кубка мира по лыжным гонкам

8B. Риибер против Лампартера и немцев. Превью сезона в лыжном двоеборье

Sport.ua анонсирует старт нового сезона в лыжном двоеборье

9A. Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун

Представляем команды группы G на чемпионате мира в Катаре

9B. Группа H: последние гастроли Роналду и Суареса, Гана и Корея могут удивить

Представляем группу Н на чемпионате мира в Катаре

10. 32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022

Блогер Sport.ua – о главных молодых талантах турнира