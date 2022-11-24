Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна

В четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб», вместимостью 40 000 зрителей, состоялся матч 1-го тура в квартете G групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором сборная Швейцарии минимально одолела Камерун.

Единственный гол в матче забил швейцарский футболист камерунского происхождения, нападающий «Монако» Брель Эмболо.

🏆 ЧМ-2022. Группа G

1-й тур, 24 ноября. Аль-Вакр, стадион «Аль-Джануб»

Швейцария – Камерун – 1:0

Гол: Эмболо (48)