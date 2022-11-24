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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:57
691
0

Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна

Африканская сборная начала мундиаль с поражения европейцам

24 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:57
691
0
Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо

В четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб», вместимостью 40 000 зрителей, состоялся матч 1-го тура в квартете G групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором сборная Швейцарии минимально одолела Камерун.

Единственный гол в матче забил швейцарский футболист камерунского происхождения, нападающий «Монако» Брель Эмболо.

🏆 ЧМ-2022. Группа G

1-й тур, 24 ноября. Аль-Вакр, стадион «Аль-Джануб»

Швейцария – Камерун – 1:0
Гол: Эмболо (48)

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Источник Sport.ua
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