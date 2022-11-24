Чемпионат мира24 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:57
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Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна
Африканская сборная начала мундиаль с поражения европейцам
24 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:57
691
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В четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб», вместимостью 40 000 зрителей, состоялся матч 1-го тура в квартете G групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором сборная Швейцарии минимально одолела Камерун.
Единственный гол в матче забил швейцарский футболист камерунского происхождения, нападающий «Монако» Брель Эмболо.
🏆 ЧМ-2022. Группа G
1-й тур, 24 ноября. Аль-Вакр, стадион «Аль-Джануб»
Швейцария – Камерун – 1:0
Гол: Эмболо (48)
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