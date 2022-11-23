В четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб», вместимостью 40 000 зрителей, состоится матч 1-го тура в квартете G групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Швейцарии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Швейцария

Сборная Швейцарии путевку в финальную часть чемпионата мира завоевала в статусе победительницы одной из европейских отборочных групп. Ей не оказалось равных в компании со сборными Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

В 8-ми сыгранных встречах альпийцы набрали 18 очков, что оказалось на два пункта больше, чем у действующих чемпионом Европы – итальянцев. Все в соперничестве Швейцарии и Италии за победу в группе решилось в последний игровой день: альпийцы разгромили дома со счетом 4:0 Болгарию, а апеннинцы на выезде поделили очки с североирландцами – ничья 0:0.

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Уже будучи участницей ЧМ-2022, сборная Швейцарии в этом году приняла участие в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Играла она в группе 2 Дивизиона А и добилась не столь внушительных результатов, как были у нее в отборе на мундиаль. В итоговой таблице квартета швейцарцы заняли 3 место, набрав 9 очков в 6 матчах (3 победы и 3 поражения). Победителю группы – команде Испании – было проиграно 2 пункта, а от Португалии, которая стала второй, швейцарцы отстали на одно очко.

Камерун

Сборная Камеруна на пути в Катар вначале выиграла отборочную группу во втором раунде отбора африканской зоны. В 6 матчах она набрала 15 очков (5 побед, 1 поражение) и оставила позади себя команды Кот-д’Ивуара (13 пунктов), Мозамбика (4 очка) и Малави (3 балла).

В третьем, заключительном, отборочном цикле камерунцы выяснили отношения с командой Алжира. В первой игре дома «Неукротимые львы» проиграли со счетом 0:1. Зато в ответной игре на выезде они победили 1:0. И командам пришлось продолжить выяснение отношений в овертайме. В нем вначале забили алжирцы, но в компенсированное время второго дополнительного тайма гол Токо-Экамби принес Камеруну победу в матче и путевку в финальную часть ЧМ-2022.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Видмер, Шер, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Камерун: Онана – Фаи, Кастеллетто, Н’Кулу, Эбосс, Онгла, Мбемо, Нчам, Ангисса, Токо-Экамби, Шупо-Мотинг.

24 ноября