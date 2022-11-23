Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария – Камерун. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Швейцария
24.11.2022 12:00 - : -
Камерун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:04
173
0

Швейцария – Камерун. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Начинают борьбу команды группы G ЧМ-2022

23 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 23 ноября 2022, 22:04
173
0
Швейцария – Камерун. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб», вместимостью 40 000 зрителей, состоится матч 1-го тура в квартете G групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Швейцарии и Камеруна. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Швейцария

Сборная Швейцарии путевку в финальную часть чемпионата мира завоевала в статусе победительницы одной из европейских отборочных групп. Ей не оказалось равных в компании со сборными Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

В 8-ми сыгранных встречах альпийцы набрали 18 очков, что оказалось на два пункта больше, чем у действующих чемпионом Европы – итальянцев. Все в соперничестве Швейцарии и Италии за победу в группе решилось в последний игровой день: альпийцы разгромили дома со счетом 4:0 Болгарию, а апеннинцы на выезде поделили очки с североирландцами – ничья 0:0.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже будучи участницей ЧМ-2022, сборная Швейцарии в этом году приняла участие в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Играла она в группе 2 Дивизиона А и добилась не столь внушительных результатов, как были у нее в отборе на мундиаль. В итоговой таблице квартета швейцарцы заняли 3 место, набрав 9 очков в 6 матчах (3 победы и 3 поражения). Победителю группы – команде Испании – было проиграно 2 пункта, а от Португалии, которая стала второй, швейцарцы отстали на одно очко.

Камерун

Сборная Камеруна на пути в Катар вначале выиграла отборочную группу во втором раунде отбора африканской зоны. В 6 матчах она набрала 15 очков (5 побед, 1 поражение) и оставила позади себя команды Кот-д’Ивуара (13 пунктов), Мозамбика (4 очка) и Малави (3 балла).

В третьем, заключительном, отборочном цикле камерунцы выяснили отношения с командой Алжира. В первой игре дома «Неукротимые львы» проиграли со счетом 0:1. Зато в ответной игре на выезде они победили 1:0. И командам пришлось продолжить выяснение отношений в овертайме. В нем вначале забили алжирцы, но в компенсированное время второго дополнительного тайма гол Токо-Экамби принес Камеруну победу в матче и путевку в финальную часть ЧМ-2022.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Видмер, Шер, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Камерун: Онана – Фаи, Кастеллетто, Н’Кулу, Эбосс, Онгла, Мбемо, Нчам, Ангисса, Токо-Экамби, Шупо-Мотинг.

24 ноября

Швейцария Камерун
Аль-Вакра. Стадион « Аль-Джануб». 12:00
ТВ-трансляция – Суспильне
Прогноз Sport.ua — 1:0

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума
Тренер Коста-Рики СУАРЕС: «Между нами не такая и большая разница»
Молодой талант. Стал известен лучший игрок матча Испания – Коста-Рика
ЧМ-2022 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Камеруна по футболу Швейцария - Камерун прогнозы Юрий Остроумов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Футбол | 23 ноября 2022, 07:27 1
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности

Француз провел отличный матч против сборной Австралии

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
Футбол | 23 ноября 2022, 15:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной

В этом году матч не состоится

ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла
Футбол | 23.11.2022, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла
ОФИЦИАЛЬНО. Известно новое время начала матча Шахтер – Ворскла
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой
Футбол | 23.11.2022, 20:25
Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой
Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
23.11.2022, 12:40
Хоккей
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
22.11.2022, 06:30
Другие виды
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 7
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности