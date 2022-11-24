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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 13:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 14:16
1108
0

Швейцария – Камерун – 1:0. Гол Эмболо, ассист Шакири. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2022 по футболу

24 ноября 2022, 13:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 14:16
1108
0
Швейцария – Камерун – 1:0. Гол Эмболо, ассист Шакири. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября, завершился матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

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Игра проходила на стадионе «Аль-Вакра». Помимо Швейцарии и Камеруна в группе G на мундиале также сыграют Сербия и Бразилия.

На 48-й минуте игры счет в матче открыл форвард «Монако» Брель Эмболо после ассиста именитого Джердана Шакири. Шакири прострелил в центр штрафной площади, откуда Эмболо в касание точно пробил по воротам.

ГОЛ! 1:0 Эмболо, 48 мин.

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Источник Sport.ua
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