Мурат ЯКИН: «Мы – лучшая сборная Швейцарии в истории»

Сегодня сборная Швейцарии в первом туре чемпионата мира-2022 обыграла Камерун 1:0. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин считает свою команду сильнейшей в истории страны:

«Я думаю, что мы – лучшая сборная Швейцарии в истории. У нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира.

У нас отличная команда с прекрасным командным духом, который был сформирован за последние пару лет. В футбольном плане мы сильно прибавили, и теперь хотим войти в историю».