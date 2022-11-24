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  4. Мурат ЯКИН: «Мы – лучшая сборная Швейцарии в истории»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:28 |
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Мурат ЯКИН: «Мы – лучшая сборная Швейцарии в истории»

Тренер сборной Швейцарии – о победе над Камеруном

24 ноября 2022, 15:28 |
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Мурат ЯКИН: «Мы – лучшая сборная Швейцарии в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Сегодня сборная Швейцарии в первом туре чемпионата мира-2022 обыграла Камерун 1:0. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин считает свою команду сильнейшей в истории страны:

«Я думаю, что мы – лучшая сборная Швейцарии в истории. У нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира.

У нас отличная команда с прекрасным командным духом, который был сформирован за последние пару лет. В футбольном плане мы сильно прибавили, и теперь хотим войти в историю».

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу
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Источник Daily Mail
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