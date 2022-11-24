Мурат ЯКИН: «Мы – лучшая сборная Швейцарии в истории»
Тренер сборной Швейцарии – о победе над Камеруном
Сегодня сборная Швейцарии в первом туре чемпионата мира-2022 обыграла Камерун 1:0. Главный тренер швейцарцев Мурат Якин считает свою команду сильнейшей в истории страны:
«Я думаю, что мы – лучшая сборная Швейцарии в истории. У нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира.
У нас отличная команда с прекрасным командным духом, который был сформирован за последние пару лет. В футбольном плане мы сильно прибавили, и теперь хотим войти в историю».
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