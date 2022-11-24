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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 04:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:13
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Швейцария – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022

24 ноября 2022, 04:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:13
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Швейцария – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Швейцарии и Камеруна.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.

Кто может сыграть за Швейцарию

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Йонас Омлин («Монпелье»), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»).

Кто может сыграть за Камерун

Вратари: Симон Нгапандуанбю («Марсель»), Дэвис Эпасси («Абха»), Андре Онана («Интер»).

Защитники: Николя Нкулу («Арис»), Нуху Толо («Сиэтл»), Оливье Мбайзо («Филадельфия»), Коллинс Фай («Аль-Тай»), Жан-Шарль Кастеллето («Нант»), Энцо Эбосс («Удинезе»), Кристофер Ву («Ренн»).

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Мартин Онгла («Верона»), Самуэль Гуэ («Мехелен»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»).

Нападающие: Муми Нгамале («Динамо» москва), Жером Нгом Мбекели («Апеес»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Венсан Абубакар («Аль-Насср»), Карл Токо Экамби («Лион»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Эрик Шупо-Моттинг («Бавария»), Кристиан Басогог («Шэньхуа»), Мару Суаибу («Котон»).

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Источник Sport.ua
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