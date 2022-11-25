Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал подробности о травме форварда Неймара, который из-за повреждения был заменен на 79-й минуте матча ЧМ-2022 против Сербии:

«Он вывихнул правую лодыжку. У нас еще не было времени провести полное обследование. Лодыжка уже немного опухла. Важно подождать первые 24 часа. Теперь это просто вопрос покоя и терпения».

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона

Во втором тайме Неймар столкнулся с сербским защитником Николой Миленковичем. Из-за проблем с правой лодыжкой форварда бразильцев заменили на на Антони. Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии не смог сдержать слез, когда покидал поле.