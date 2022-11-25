ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией
Повреждение лидер сборной Бразилии выглядит не очень приятно
В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играли национальные сборные Бразилии и Сербии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лидер сборной Бразилии Неймар получил неприятное повреждение во втором тайме.
После подката сербского защитника Николы Миленковича у 30-летнего бразильца возникли серьезные проблемы с правым голеностопом.
На 79-й минуте было принято решение заменить Неймара, после чего медицинский штаб прикладывал к его ноге лед, а сам футболист выглядел очень расстроенным.
Отметим, что на ЧМ-2014 Неймара «сломали» колумбийцы в 1/4 финала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Звезду сборной Бельгии интересует только футбол