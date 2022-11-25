ФОТО. Неймар получил серьезную травму в матче с Сербией

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играли национальные сборные Бразилии и Сербии.

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Лидер сборной Бразилии Неймар получил неприятное повреждение во втором тайме.

После подката сербского защитника Николы Миленковича у 30-летнего бразильца возникли серьезные проблемы с правым голеностопом.

На 79-й минуте было принято решение заменить Неймара, после чего медицинский штаб прикладывал к его ноге лед, а сам футболист выглядел очень расстроенным.

Отметим, что на ЧМ-2014 Неймара «сломали» колумбийцы в 1/4 финала.

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