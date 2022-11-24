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  4. Дания может выйти из состава ФИФА
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:31
2869
5

Дания может выйти из состава ФИФА

Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте

24 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:31
2869
5
Дания может выйти из состава ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Запрет ФИФА на ношение капитанских повязок с надписью «One Love» вызвал негативную реакцию во многих сборных. Сборная Германии свой протест выразила вчера перед матчем против Японии.

Но дальше всего в своем протесте, похоже, готова зайти Дания. Глава местной федерации футбола Йеспер Меллер не исключает даже выхода из состава ФИФА:

«Это решение было принято не сейчас. Нам все было понятно долгое время. Мы обсуждаем это в Скандинавии с августа.

Сейчас мы переосмыслили это. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет сама. Необходимо подумать над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее и сформировать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами».

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Источник AS
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Игорь Нестеренко
Давно потрібно послати ФІФу
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+1
romanchik.8409
Как же они задрали рекламой пидо...сов
Ответить
+1
Владислав Антонов
Це маразм, всякі двіжі типу ЛГБТ чи БЛМ - це ракова пухлина сучасності.
Ответить
0
zelc006
Що за маячня? Сказ від жиру?
Ответить
0
⬆️
Им хорошо.  Будут играть со своими автономиями -  Фарерами и Гренландией. 
Ответить
-2
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