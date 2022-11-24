Дания может выйти из состава ФИФА
Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте
Запрет ФИФА на ношение капитанских повязок с надписью «One Love» вызвал негативную реакцию во многих сборных. Сборная Германии свой протест выразила вчера перед матчем против Японии.
Но дальше всего в своем протесте, похоже, готова зайти Дания. Глава местной федерации футбола Йеспер Меллер не исключает даже выхода из состава ФИФА:
«Это решение было принято не сейчас. Нам все было понятно долгое время. Мы обсуждаем это в Скандинавии с августа.
Сейчас мы переосмыслили это. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет сама. Необходимо подумать над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее и сформировать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами».
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