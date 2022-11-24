Дания может выйти из состава ФИФА

Запрет ФИФА на ношение капитанских повязок с надписью «One Love» вызвал негативную реакцию во многих сборных. Сборная Германии свой протест выразила вчера перед матчем против Японии.

Но дальше всего в своем протесте, похоже, готова зайти Дания. Глава местной федерации футбола Йеспер Меллер не исключает даже выхода из состава ФИФА:

«Это решение было принято не сейчас. Нам все было понятно долгое время. Мы обсуждаем это в Скандинавии с августа.

Сейчас мы переосмыслили это. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет сама. Необходимо подумать над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее и сформировать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами».