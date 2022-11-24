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24 ноября 2022, 14:36 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:32
1441
2

Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК

Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко

24 ноября 2022, 14:36 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:32
1441
2
Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК
Instagram. Олег Протасов

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в сети Facebook сообщил, что подал заявление на исключение из состава членов Национального олимпийского комитета Украины:

«Написал заявление при выходе членов Национального олимпийского комитета Украины.

А почему? Ответ очевиден. Уже неделю как стало известно о входе на новый склад НОКУ ряда представителей пророссийской оппозиции. И исключили из состава комитета после широкого общественного резонанса только двое. Остальные остаются на своих местах.

Поэтому не вижу другого выхода, кроме как доказать начатое до конца. Выхожу из склада нока и всех товарищей патриотов приглашаю сделать тоже самое.

Спасибо Роману Зозуле за то, что продолжаете обращать внимание на проблему.

А от Андрея Шевченко хотелось бы более решительных действий: или реального заявления о сложении полномочий вице-президента НОК, как логическое продолжение поста, сделанного в соцсетях.

Или собрать Генассамблею, Андрей, и проголосовать за исключение всех оппозиционных партий? Время решить.

Вадим Гутцайт, а ви як?».

Отметим, что ранее о выходе из состава членов Национального олимпийского комитета Украины заявил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Олег Протасов Украинская ассоциация футбола НОК Украины
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Микола Шафран
ермак і тут поставив своіх людей.
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DK1961
Что Шева, что Протасов - те еще диванные патриоты. Шеве никогда не прощу пребывание в роли подкаблучника Королевской, а Протасову - постоянное облобызание павелки (да, и думаю, что свою долю от банды павелка-записоцкий он тоже имел).
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