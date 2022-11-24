Первый вице-президент УАФ написал заявление о выходе из состава членов НОК

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в сети Facebook сообщил, что подал заявление на исключение из состава членов Национального олимпийского комитета Украины:

«Написал заявление при выходе членов Национального олимпийского комитета Украины.



А почему? Ответ очевиден. Уже неделю как стало известно о входе на новый склад НОКУ ряда представителей пророссийской оппозиции. И исключили из состава комитета после широкого общественного резонанса только двое. Остальные остаются на своих местах.



Поэтому не вижу другого выхода, кроме как доказать начатое до конца. Выхожу из склада нока и всех товарищей патриотов приглашаю сделать тоже самое.



Спасибо Роману Зозуле за то, что продолжаете обращать внимание на проблему.



А от Андрея Шевченко хотелось бы более решительных действий: или реального заявления о сложении полномочий вице-президента НОК, как логическое продолжение поста, сделанного в соцсетях.



Или собрать Генассамблею, Андрей, и проголосовать за исключение всех оппозиционных партий? Время решить.



Вадим Гутцайт, а ви як?».

Отметим, что ранее о выходе из состава членов Национального олимпийского комитета Украины заявил бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.