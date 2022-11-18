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18 ноября 2022, 16:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:43
15842
28

Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников

Достойный поступок от легенды футбола

18 ноября 2022, 16:48 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:43
15842
28
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Вчера Андрей Шевченко был избран членом НОК Украины и вице-президентом организации. Однако сегодня Шевченко объявил о своем выходе из НОК из-за весьма сомнительного состава его участников:

«В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития.

В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Мы должны быть достойными их».

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Комментарии 28
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SandroKing
От кого, но от Шевы не ожидал. У Шевы оказывается есть яйца. Прецедент создан. Это не просто заявление, а заявление от одного из лучших спортсменов в мире. Теперь слово за главой государства. Если не вмешаться в ситуацию придет момент и начнется самосуд.
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+24
inflicted
Овва. От це гідний вчинок
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+23
Remark
Красава, больше нечего добавить... 
А че власть не комментирует это назначение? По вечерним видеороликам там вроде жестко "на слова" борются с рашисзмом, а по факту... человек, который  где только можно продвигал руззкий мир и должен сидеть на скамье заседает в НОКе.
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+19
pas2012
Гідний вчинок,але потрібно не зупинятися а розбити цю банду...
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+16
suforza1921
Гадаю, генпрокуратура повинна зайнятися цими виборами. Усе таки НОК - це вище представництво країни у спорті у світі. Такий склад керівництва це ганьба для України і упевнений, що там 100% рулить корупція. Треба цих "виборців" вивести на чисту воду.
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+13
SrAntoshin
Гарно сказав, браво 
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+9
Александр Чернов
Такой состав полностью пророссийский .Выбрали людей которые всегда ненавидят украинцев и всегда топили за россию .Бубка Суркис Шуфрич .не хватает только Киву ковалевскую и Медведчука 
Более нагло плюнуть украинцам в лицо Зеленский и этот его Ермак вряд-ли бы смогли .Тогда вопрос если и
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+3
ди л
Respect Legenda!
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+2
WladWest
Шева, а помнишь  -  Я маю мрію...
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0
Александр Чернов
Как бы для Зеленского все эти схемы херово не закончились. Люди наэлектризованы из-за огромного количества погибших на фронте за свободу а он продолжает подонкам которые всегда звали путина должности раздавить.С огнем зелёное чмо играет 
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0
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ZANREGENT1993
Пофиг. Пусть ещё своего кума Павелко из УАФ заберёт куда нибудь. А то Павелко живёт припеваючи в такое слложное время а на машины ВАР и на толковую трансляцию УПЛ денег нет!
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0
zelc006
Замість Шубкіса  Бєню треба включити....
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0
Gargantua
Павелко уже тоже вышел
да что ж за день сегодня такой, просто созвездие патриотичных героев )))
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-2
Выталкиватель парашутистов
Такое заявление не соответствует умственным способностям  Андрюши... Тут замешаны третьи лица, скоро узнаем что к чему...
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-4
romanchik.8409
Да лицемерие это...Ясно,что не по своему уму вышел...С компании с  Абрамовичем он же не вышел в феврале или  в марте... А только после того,как тыкнули в лицо...В общем Шева чиновник топ..Что необходимо всё сделает 
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-12
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Gargantua
как раз он бы там был как говорится "в масть"
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-13
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