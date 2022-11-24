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Чемпионат мира
Уругвай
24.11.2022, FT 0 : 0
Южная Корея
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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:19
482
1

Расписали мировую. Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего

Игра завершилась без забитых голов

24 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:19
482
1
Расписали мировую. Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine

Можно ли было считать фаворитом Уругвай в этом матче? Риторический вопрос, на который врядл-ли можно было дать ответ перед матчем. Но зато постфактумом спокойно – однозначно нет. Звездное нападение в лице Луиса Суареса, Эдисона Кавани и Дарвина Нуньеса никак не смог помочь «небесным олимпийцам». В их действиях была заметная тяжесть, не было раскрепощенности, какой-то свободы... Играли как могли, били, атаковали, а единственный действительно опасный момент в первом тайме создал защитник Диего Годин. Забегая наперед, с такой игрой и с таким результатом Уругвай поставил свой выход в плей-офф под большой жирный знак вопроса. Звездный кореец Сон Хын Мин пытался вести за собой команду, но уругвайские защитники просто его «съедали».

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый тайм прошел равно. 50% владения мячом у каждой команды, много передач, достаточно точных к слову, но моменты... Четыре удара у Уругвая и одна штанга, у корейцев – одна перекладина. Первая половина также запомнилась восьмью фолами, но без желтых. На 19-й минуте Федерико Вальверде сделал рывок в штрафную, пытался замкнуть поперечную передачу, но забить не получилось – мяч пролетел выше перекладины. На 34-й минуте встречи Ви Чо Хван после идеальной передачи партнера пробил, но мяч попал в перекладину. А на 43-й минуте Диего Годин пробил головой после подачи с углового, но попал в левую штангу. Вот эти три момента, которые могли запомниться зрителям. Но стоит признаться – куда больше запомнилось катание мяча и как буд-то нестремление атаковать. Со счетом 0:0 команды ушли на перерыв.

Второй тайм не началась как-то по-другому. Такие же пасы, попытки что-то создать через забросы и навесы, но безуспешно. На 57-й минуте рефери показал первую желтую. Горчичник схлопотал Мартин Касерес. На 64-й минуте на поле вместе Суареса появился Кавани. Но существенно ничего не изменилось. Тройную замену также провели и корейцы в атаке, но и тут, как мы видим, плодов не принесло.

Getty Images/Global Images Ukraine

К концовке уругвайцы прижали соперников. На 81-й минуте игры Нуньес на краю штрафной площади получил мяч и нанес удар в правый угол ворот, но мимо. Через 7 минут мы увидели вторую желтую в матче, ее получил Гу Сон-Чон за жесткий фолл. Буквально через 2 минуты Федерико Вальверде нанес восхитительный удар с дальней дистанции, но попал в штангу. Ну и напоследок тренер Южной Кореи Паулу Бенту получил предупреждение в концовке игры. На этом все, финальный свисток, game over.

В следующем туре Уругвай встретится с португальцами, а Южная Корея сыграет с Ганой. Принципиальные встречи, так как Португалия и Уругвай являются фаворитами группы, а Южная Корея и Гана – аутсайдеры.

Чемпионат мира по футболу. Группа H

Уругвай – Южная Корея – 0:0

Касерес, 57 – Гу Сонг-Чо, 89

Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера (Винья, 79), Касерес, Весино (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ин Ли, 74), Хван Ый Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

Стадион «Эдюкейшн Сити Стэдиум»

Главный судья: Клеман Тюрпен

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Источник Sport.ua
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Ostrov Khortitsa
Пора уже за нулевую ничью переставать командам давать по очку. 2 часа потерянного времени(
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