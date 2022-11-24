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Чемпионат мира
Уругвай
24.11.2022, FT 0 : 0
Южная Корея
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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:49
773
0

Уругвай – Южная Корея – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

24 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:49
773
0
Уругвай – Южная Корея – 0:0. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре группового раунда чемпионата мира 2022 национальные сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли вничью со счетом 0:0.

Чемпионат мира по футболу. Группа H

Уругвай – Южная Корея – 0:0

Касерес, 57 – Гу Сонг-Чо, 89

Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера (Винья, 79), Касерес, Весино (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ин Ли, 74), Хван Ый Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

Стадион: «Эдюкейшн Сити Стэдиум»

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Источник MEGOGO
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