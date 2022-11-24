В четверг, 24 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Уругвая и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Уругвай

«Небесно-голубые» являются первыми в истории чемпионами мира. В 1930 году Уругвай выиграл домашний Мундиаль, в котором принимали участие 13 сборных. Спустя 20 лет уругвайцы еще выиграли мировое первенство в Бразилии, однако за последние 70 лет особых успехов в этом турнире они не добивались. В 2010 году был четвертьфинал, когда феерил Диего Форлан.

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Чемпионат мира в Катаре, вероятно, станет последним для многих ключевых футболистов сборной Уругвая. В частности, речь о Луисе Суаресе, Эдинсоне Кавани и Диего Године. Естественно, все они хотят уйти на мажорной ноте и будут играть на победу в каждом поединке. Впрочем, как и практически каждая любая другая сильная сборная.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи десятый раз подряд представлена в финальной части чемпионатов мира. Главным достижением для корейцев на Мундиалях является четвертьфинал домашнего форума в 2002 году, который они провели совместно с Японией. В основном же Южная Корея завершает борьбу уже после группового этапа.

В составе южнокорейской национальной команды значительно меньше игроков, известных европейским любителям футбола. По-сути единственной звездой сборной Южной Кореи является нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Именно от него будет исходить главная угроза для уругвайцев. Но, как известно, один в поле не воин...

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Уругвай в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.76 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уругвай: Муслера – Годин, Касерес, Винья, Коатес, Бентанкур, Вальверде, Весино, Торрейра, Суарес, Кавани.

Южная Корея: Сынпо – Чхоль, Джонг-по, Кьюн-Вон, Парк, У Ен, Сенг Хо, Енгвон, Хун, Сон Хын Мин, Мин Гю.

24 ноября, четверг