Группа H: последние гастроли Роналду и Суареса, Гана и Корея могут удивить

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн-беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта.

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!

Представляем последний квартет на чемпионате мира в Катаре – группу H, в которой сыграют сборные Португалии, Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

ГАНА

Впервые сборная Ганы пробилась на чемпионат мира в 2006 году и с тех пор пропустила только один турнир – в 2018-м.

На мундиале в Германии «черные звезды» пробились в 1/8 финала (проиграли в группе будущим чемпионам Италии, победили Чехию и США), а там просто испугались Бразилию и были разгромлены (0:3).

На ЧМ-2010 Гана едва не установила африканский рекорд – ни одна команда с этого континента не доходила до полуфинала мирового форума. Но в четвертьфинале с Уругваем Асамоа Гьян на последней минуте дополнительного времени не реализовал пенальти, назначенный за сэйв руками Луиса Суареса, а серию деморализованные «черные звезды» проиграли без шансов. Вот и будет шанс поквитаться в Катаре, причем даже лично с «Эль Пистолеро».

На ЧМ-2014 Гана славы не снискала – одно очко, последнее место в группе. Но африканцы ухитрились сыграть вничью с будущими триумфаторами немцами.

И вот возвращение на мундиаль. Очень тяжелое. В стыки Гана попала, опередив ЮАР только по дополнительным показателям. Причем победу над главным конкурентом «черные звезды» одержали благодаря максимально сомнительному пенальти. Плей-офф же за путевку на мундиаль Гана выиграла благодаря правилу выездного гола, которое в Африке еще действовало. Оба матча с Нигерией закончились ничьими – 0:0, 1:1. «Черных звезд» на мундиаль вывел гол Томаса Парти.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Аддо

Выше было написано, что первую часть квалификации Гана со скрипом, но прошла. Болельщики были недовольны игрой, но увольнение Милована Раеваца (тренера, который вывел «черных звезд» в четвертьфинал ЧМ-2010) последовало, когда пропал результат. Гана провалилась на Кубке Африки – одно очко, два поражения, одно из которых от Коморских островов.

Сборную доверили помощнику серба Отто Аддо, который не имел опыта самостоятельной работы. Стык он выиграл, причем Нигерия априори котировались выше «черных звезд». Такой успех позволил Аддо получить полноценный контракт. Однако неопытность 47-летнего главного тренера, равно как низкий уровень вратарей, не позволяют высоко оценивать шансы Ганы на выход в плей-офф. Хотя во всех других линиях у этой команды есть классные игроки. Даже натурализованные – форварду «Атлетика» Иньяки Уильямсу, который сыграл один матч за сборную Испании, напомнили о его ганских корнях.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Джордан Айю в отличие от старшего брата Андре (тот уже докатился до катарского «Аль-Садда», словно готовился к нынешнему мундиалю) четвертьфиналистом чемпионата мира 2010 года не стал. Но он – второй лучший бомбардир в нынешнем составе сборной Ганы и до сих пор играет в основе «Кристал Пэлас».

Впрочем, куда больше надежд именно на футбольном поле у ганских болельщиков связаны не с 31-летним Джорданом Айю, а Томасом Парти – основным полузащитником лидирующего в АПЛ «Арсенала».

Заявка

Вратари: Манаф Нуруден («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»).

Защитники: Денис Одои («Фулхэм»), Тарик Лампти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Даниэль Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), Абдул-Рахман Баба («Рединг»), Гидеон Менса («РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Генк»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург»).

Нападающие: Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн»), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Антуан Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Сова («Брюгге»).

Ориентировочный состав

Ати-Зиги – Одои, Джику, Амарти, Баба – Парти, Овусу, Кудус – Уильямс, Д. Айю, А. Айю

Расписание матчей

24 ноября

Португалия – Гана (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

28 ноября

Южная Корея – Гана (15:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

2 декабря

Гана – Уругвай (17:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

Прогноз: четвертое место

ПОРТУГАЛИЯ

Лучшее достижение Португалии на чемпионатах мира – бронза 1966 года. Но в ХХ веке «мореплаватели» сыграли только на двух мундиалях. А вот в нынешнем столетии они не пропустили ни одного мирового форума.

На этот отрезке лучшее достижение Португалии – полуфинал на ЧМ-2006 (с поражением от Германии в бронзовом матче). Остальные четыре мундиаля сложились для лузитан неудачно. Ни разу они не продвинулись дальше 1/8 финала, а на ЧМ-2002 и ЧМ-2014 отправлялись домой уже после группового этапа.

Соперники по группе португальцам хорошо знакомы, причем напоминают о каждой неудаче. Даже победа над Ганой в последнем туре группового этапа 2014 года стала просто слабым утешением для Роналду и Ко. Корейцы же в группе ЧМ-2002 и уругвайцы в 1/8 финала ЧМ-2018 португальцев обыгрывали.

На нынешний мундиаль лузитане пробились с большими приключениями. В выездном матче с сербами судьи отобрали у Португалии победу, не увидев, что мяч пересек линию ворот – сыграли 2:2, система ВАР тогда не задействовалась. В последнем туре «мореплавателей» все равно устраивала ничья в домашней игре с главным конкурентом. Португалия быстро открыла счет, полностью ушла в оборону и в итоге на 90-й минуте Александар Митрович принес сербам победу, а с ней прямую путевку на ЧМ-2022. Кстати, концовки матчей реально бич португальцев. Путевку в финал четырех нынешнего розыгрыша Лиги наций они потеряли, пропустив на 88-й минуте решающей игры с Испанией.

Жеребьевка стыковых матчей заставила португальцев схватиться за голову – им светила встреча с Италией в финале. Однако чемпионы Европы сенсационно вылетели раньше. Казалось, оставшаяся миссия была делом техники для Португалии. Если судить только по результатам, то так и вышло – победы над Турцией (3:1) и Северной Македонией (2:0). Однако в полуфинале португальцы едва не упустили два гола перевеса – Бурак Йылмаз один мяч отыграл, а потом пенальти не забил.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Сантуш

В 2014 году сборная Португалии не вышла из группы, а вот сборная Греции в плей-офф пробилась. На западном берегу Иберийского полуострова решили не изобретать велосипед и просто позвали тренера эллинов португальца Фернанду Сантуша.

Еще тогда за его плечами была очень длинная (более 25 лет) тренерская карьера, в которой нашлось место для работы со всеми тремя португальскими грандами – «Порту» (чемпионский титул), «Спортингом» и «Бенфикой».

У руля же сборной Португалии Сантуш может отметить 10-летний юбилей, ведь у него есть действующий контракт до конца Евро-2024. Очевидно, что специалист, приведший команду к титулу чемпиона Европы в 2016 году (добавим победу в Лиге наций в 2019-м), пользуется на родине статусом, близким к непогрешимому. Однако топтание сборной Португалии на месте (вылеты в 1/8 финала на ЧМ-2018 и Евро-2020) намекает, что Сантуш засиделся на посту.

Еще одна серьезная претензия к тренеру – стиль игры. Было понятно, почему Португалия действует в прагматичном стиле на Евро-2016: не лучшая форма Роналду, ветераны Нани и Куарежма в роли ведущих форвардов. Но у лузитан произошла смена поколений, среди атакующих полузащитников и нападающих подбор исполнителей настолько шикарный, что потеря из-за травмы Диогу Жоты выглядит грустным событием в плане пожалеть самого Жоту, но не для широты выбора. А Сантуш продолжает играть в осторожность. Может, такой яркой команде нужен свежий взгляд на футбол и новый тренер?

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Конечно же, Криштиану Роналду не может не считаться лидером сборной Португалии.

Можно охотно поверить, что великая семерка оставит свои скандальные клубные дела в стороне от сборной. Однако и в самой Португалии хватает тех, кто недоволен статусом Роналду. Что это за капитан, который сделал выбрасывание капитанской повязки регулярным развлечением?!

Если брать только голые факты, то лучшее выступление сборной Португалии в эпоху Роналду (напоминаем – полуфинал ЧМ-2006) случилось тогда, когда Криштиану не был ни суперзвездой, ни просто звездой, ни капитаном команды.

Он не совладал с Уругваем в 2018-м, а сейчас, когда Кришти уже 37 лет, сделать это будет еще сложнее. А ведь для Португалии очень важно стать первой в группе – скорее всего, тогда удастся избежать встречи с Бразилией в 1/8 финала.

Но в плей-офф лузитане должны пробиться. В эпоху Роналду у них пять побед и две ничьи на чемпионатах мира со сборными из Африки и Азии, а сам Криштиану забил в этих семи матчах три гола.

Заявка

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунеш (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Ориентировочный состав

Диогу Кошта – Канселу, Рубен Диаш, Перейра, Нуно Мендеш – Бруно Фернандеш, Карвалью, Невеш – Бернарду Силва, Роналду, Леау

Расписание матчей

24 ноября

Португалия – Гана (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

28 ноября

Португалия – Уругвай (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

2 декабря

Южная Корея – Португалия (17:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

Прогноз: первое место

УРУГВАЙ

Неизвестно, повторит ли Уругвай когда-нибудь свои подвиги 1930-го и 1950 годов, когда «чарруас» становились чемпионами мира. Но предыдущие десятилетие стало для «селестес» вполне успешным. В 2010-м Уругвай пробился в полуфинал мундиаля, в 2018-м – в четвертьфинал, а в 2014-м команде не хватило Суареса. Без него «чарруас» проиграли Коста-Рике и Колумбии в 1/8 финала, с ним – победили Англию и Италию.

И соперники на нынешнем мундиале напоминают о тех удачных турнирах. Южную Корею и Гану Уругвай смог пройти в плей-офф мундиаля-2010, Португалию – в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Селестес» досрочно, в предпоследнем туре, обеспечили себе путевку в Катар. Однако отбор сложился для них очень сложно. Уругвай закончил квалификацию четырьмя подряд победами и поднялся на третье место. А был момент, когда после четырех подряд поражений успешное прохождение отбора казалось малореальным – тогда у «чарруас» было только четыре победы при шести проигрышах. Да что говорить, Уругвай отстал от Аргентины на 11 очков, а от Бразилии – на все 17 пунктов. Хотя лидеры южноамериканской зоны свой последнюю очную встречу так и не сыграли.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Алонсо

Для начала напомним об Оскаре Табаресе, который возглавлял сборную Уругвая с 2006-го по 2021 год. Все последние успехи «чарруас», в том числе золото Копа Америка 2011 года, – его заслуга.

Наверное, «Учителю» Табаресу стоило уйти раньше, тем более у него давно большие проблемы со здоровьем. В итоге его уволили как раз после упомянутой серии из четырех подряд поражений в отборе, три из которых были крупными.

Заменил Табареса Диего Алонсо и блестяще решил задачу – благо не надо было играть против Аргентины и Бразилии или умирать от нехватки воздуха на боливийском высокогорье.

47-летний специалист с 2011 года работал с клубами на родине, Парагвае и Мексике. Его главные достижения: чемпионский титул в Мексике с «Пачукой», а также две выигранные Лиги чемпионов КОНКАКАФ с той же «Пачукой» (2017 год) и «Монтерреем» (2019 год). Впрочем, последним местом работы Алонсо перед сборной был клуб МЛС «Интер Майами», где он провалился. Получается, что руководители уругвайской федерации сделали в чем-то рискованную ставку и угадали.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин, Фернандо Муслера, Мартин Касерес – все эти заслуженные, а некоторые так просто великие личности играли за Уругвай еще на ЧМ-2010. Понятно, что лучшие годы ветеранов остались в прошлом, однако это настоящие бойцы, для которых футболка национальной сборной значит очень многое.

У «селестес» появилось новое поколение. Выделим не Рональда Араухо (тем более у него серьезная травма – в заявку на мундиаль защитник «Барселоны» попал, но в лучшем случае сможет сыграть в плей-офф), Родриго Бентанкура и даже не Дарвина Нуньеса, а Федерико Вальверде. Автор решающей голевой передачи в финале Лиги чемпионов 2022 года еще в прошлом сезоне стал важным игроком для «Реала», а осенью Феде демонстрировал безо всяких оговорок топовый уровень.

Заявка

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Матиас Оливера («Наполи»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Рональд Араухо («Барселона»), Матиас Винья («Рома»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Спортинг»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Матиас Весино («Лацио»), Федерико Вальверде («Реал»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе»).

Ориентировочный состав

Муслера – Варела, Годин, Хименес, Оливера – де ла Крус, Вальверде, Бентанкур, де Арраскаэта – Суарес, Нуньес.

Расписание матчей

24 ноября

Уругвай – Южная Корея (15:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

28 ноября

Португалия – Уругвай (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

2 декабря

Гана – Уругвай (17:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

Прогноз: второе место

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

«Воины Теджу» пробились на свой десятый подряд чемпионат мира. Даже удивительно, что при этом сборная Южной Кореи не становилась чемпионом Азии аж с 1960 года.

Официально лучшее достижение этой команды на мундиалях – полуфинал 2002 года на домашнем турнире. Однако выход 1/8 финала на ЧМ-2010 чисто с футбольной точки зрения стоит не меньше. Потому что 20 лет назад Корея прошла Италию и Испанию благодаря позорному и пристрастному судейству. Ну хоть на групповом этапе тогда к «Воинам Теджу» вопросов не возникло.

Никаких проблем в отборе к ЧМ-2022 у южнокорейцев не возникло. На решающем этапе они пропустили на первую строчку Иран, но прямые путевки доставались двум командам. Южная Корея же оторвалась от третьего места на 11 очков. Правда, в десяти матчах она забила всего-то 13 голов – с такой звездной по азиатским меркам атакой можно было действовать результативнее.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту

Для Паулу Бенту этот чемпионат мира станет вторым в качестве тренера. После первого его карьера пошла на спад.

Бенту как тренер подавал большие надежды в «Спортинге», выигрывал с ним два Кубка Португалии, выходил в плей-офф Лиги чемпионов (и отправлял «Шахтер» из в ЛЧ в Кубок УЕФА, который дончане тогда и выиграли). Казалось, что полуфинал Евро-2012 – это еще один шаг к большому успеху в его карьере. Однако на ЧМ-2014 Португалии не удалось пройти группу. В первом туре квалификации к Евро-2016 португальцы еще и проиграли дома 0:1 Албании – и Бенту освободил место для Фернандо Сантуша, который показал, как надо выигрывать трофей с Роналду в составе.

Паулу с тех пор меньше года работал в Европе, заехав в «Олимпиакос». Практиковался в «Крузейро», Китае, пока после ЧМ-2018 не получил должность главного тренера сборной Южной Кореи. Вряд ли он тогда догадывался, что через четыре года встретится с родной сборной и своим преемником на посту наставника «мореплавателей» на мундиале.

У Бенту в распоряжении состав, с которым реально создать проблемы и Португалии, и Уругваю, и уж тем более опередить Гану с ее вратарями и тренером-новичком. И это еще в Корее страшно критикуют Паулу за недоверие к местной надежде Ли Кан Ину. Но если уж Бенту с Португалией в плей-офф чемпионата мира пробиться не сумел, то с «Воинами Теджу» исправить тот личный провал восьмилетней давности будет сложно.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Можно представить, как перепугались в Южной Корее, когда Сон Хын Мин столкнулся в последнем туре Лиги чемпионов с Шанселем Мбемба из «Марселя». Эпизод выглядел жутко, но капитан «Воинов Теджу» перенес успешную операцию на поврежденной глазнице и поведет команду за собой, не думая о том, как беречься.

Сон Хын Мин – не самый звездный игрок в этой группе. Но он в свои 30 лет находится в расцвете сил в отличие от Роналду, Суареса или Кавани. Напомним, что именно кореец, отнюдь не профильный форвард, стал лучшим бомбардиром прошлого сезона АПЛ. Сон – семикратный лучший футболист Азии, еще и главная звезда всего своего континента.

Заявка

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»), Чо Хён У («Ульсан Хендэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ён Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендэ Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендэ Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чонбук Хендэ Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чонбук Хендэ Моторс»).

Ориентировочный состав

Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Мин Чжэ, Кин Ён Гвон, Ким Чжин Су – Сон Чжун Хо, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом – Сон Хын Мин, Хван Ый Джо, Хван Хи Чхан

Расписание матчей

24 ноября

Уругвай – Южная Корея (15:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

28 ноября

Южная Корея – Гана (15:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

2 декабря

Южная Корея – Португалия (17:00 по киевскому времени, «Эдукейшн Сити»)

Прогноз: третье место

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!