Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Аркадий Запорожану рассказал, как футболисты киевского клуба бежали в укрытие
Аркадий Запорожану, агент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о ракетных ударах по Киеву, которые российские террористы осуществили 23 ноября.
«Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим неверующими, не имеющими бога.
Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.
Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь», - сказал Запорожану.
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