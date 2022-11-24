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  4. Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2022, 19:07 |
3645
3

Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»

Аркадий Запорожану рассказал, как футболисты киевского клуба бежали в укрытие

24 ноября 2022, 19:07 |
3645
3
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
ФК Динамо Киев

Аркадий Запорожану, агент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о ракетных ударах по Киеву, которые российские террористы осуществили 23 ноября.

«Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим неверующими, не имеющими бога.

Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.

Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь», - сказал Запорожану.

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Источник Digisport.ro
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Игорь Нестеренко
Як щури втікли з країни в перші дні атаки, так і продовжують з переляку бігати! Суркісята, одним словом
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Dar Veter
Если в воздухе, то это перехват и действительно опасно. Хз куда оно полетит. А если уже гупнуло по земле, то можно гулять смело.  Как у нас мамочки с колясками во время тревоги после взрывов в другом районе города.
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