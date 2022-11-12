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  4. Спад команды Поттера? Ньюкасл обыграл Челси, выиграв 6-й матч подряд
Англия
12 ноября 2022, 21:50 |
279
3

Спад команды Поттера? Ньюкасл обыграл Челси, выиграв 6-й матч подряд

«Сороки» укрепились на третьей позиции в таблице АПЛ

12 ноября 2022, 21:50 |
279
3
Спад команды Поттера? Ньюкасл обыграл Челси, выиграв 6-й матч подряд
Twitter. Джо Уиллок

12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Челси».

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте игры. Отличился 23-летний полузащитник «сорок» Джо Уиллок.

Эта победа стала 6-й подряд для «Ньюкасла». Также «черно-белые» продлили беспроигрышную серию до 11 матчей.

Сейчас «Ньюкасл» занимает третье место в таблице АПЛ и имеет в своем активе 30 очков после 15 игр. «Челси», в свою очередь, располагается на 8-й позиции с 21 пунктом.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0

Гол: Уиллок, 67

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Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джо Уиллок
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
уверен, что у Поттера в Челси впереди большая и славная история.
Человек он системный, грамотный, со всем разберется.
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0
Перец
Луческу 2
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0
⬆️
Поттер  Брайтон и Челси спустил вниз.    Одних ухoдом,  а других приходом.    Ну и зачем среди чемпионата менять клубы?    А назад уже место занято Де Дзерби.)
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0
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