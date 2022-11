Спад команды Поттера? Ньюкасл обыграл Челси, выиграв 6-й матч подряд

12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Челси».

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте игры. Отличился 23-летний полузащитник «сорок» Джо Уиллок.

Эта победа стала 6-й подряд для «Ньюкасла». Также «черно-белые» продлили беспроигрышную серию до 11 матчей.

Сейчас «Ньюкасл» занимает третье место в таблице АПЛ и имеет в своем активе 30 очков после 15 игр. «Челси», в свою очередь, располагается на 8-й позиции с 21 пунктом.

Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур

АПЛ. 12 ноября

«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0

Гол: Уиллок, 67

