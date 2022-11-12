Спад команды Поттера? Ньюкасл обыграл Челси, выиграв 6-й матч подряд
«Сороки» укрепились на третьей позиции в таблице АПЛ
12 ноября состоялся матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Челси».
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте игры. Отличился 23-летний полузащитник «сорок» Джо Уиллок.
Эта победа стала 6-й подряд для «Ньюкасла». Также «черно-белые» продлили беспроигрышную серию до 11 матчей.
Сейчас «Ньюкасл» занимает третье место в таблице АПЛ и имеет в своем активе 30 очков после 15 игр. «Челси», в свою очередь, располагается на 8-й позиции с 21 пунктом.
Чемпионат Англии по футболу. 16-й тур
АПЛ. 12 ноября
«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0
Гол: Уиллок, 67
YOU MAAAAAAGGGGGGSSSSS!!!!! pic.twitter.com/pCSwnSunDN— Newcastle United FC (@NUFC) November 12, 2022
Stunning, @Joewillock! 💥 pic.twitter.com/xowHB9QtiQ— Newcastle United FC (@NUFC) November 12, 2022
All over at St James' Park. @WhaleFinApp | #NewChe pic.twitter.com/XeMnTJ4FUf— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2022
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