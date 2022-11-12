Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Сороки» попытаются пролонгировать победную серию
В субботу, 12 ноября, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Ньюкасл
«Сороки» подходят к предстоящей игре, имея лучшую победную серию в АПЛ на данный момент. Подопечные Эдди Хау выиграли последние четыре поединка в национальном чемпионате, благодаря чему поднялись на высокую третью строчку в турнирной таблице. При этом отставание от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует, составляет 7 баллов. При этом «канониры» провели на один матч меньше.
На этой неделе «Ньюкасл» не без проблем вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги, оставив за бортом турнира «Кристал Пэлас». В основное время команды не отличились забитыми мячами, а в серии пенальти «сороки» точнее пробивали с 11-метровой отметки, одержав победу 3:2. Но главный акцент поставлен, конечно же, на АПЛ, где «Ньюкасл» постарается как минимум финишировать в топ-4, чтобы представить Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов.
Челси
По ходу нынешнего сезона «пенсионеры», которые являются действующими бронзовыми призерами элитного дивизиона чемпионата Англии, получили нового главного тренера. В сентябре руководство клуба отправило в отставку Томаса Тухеля, а на смену ему пришел Грэм Поттер, ранее возглавлявший «Брайтон».
С новым наставником «Челси» выиграл свою группу Лиги чемпионов и в феврале сыграет в 1/8 финала против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. А вот в АПЛ у команды Поттера дела обстоят не очень. В 13 сыгранных поединках «Челси» одержал только 6 побед. Как следствие, с 21 очком лондонский клуб занимает лишь 7 место, отставая на 5 баллов от зоны топ-4.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Ньюкасл» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Ньюкасл»: Поуп – Триппьер, Ботман, Шеф, Бюрн, Уиллок, Лонгстафф, Бруно, Уилсон, Мерфи, Алмирон.
«Челси»: Кепа – Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Стерлинг, Хавертц, Маунт, Обамеянг.
12 ноября, суббота
|«Ньюкасл» – «Челси»
|Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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