Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Челси – 1:0. Решение по Уиллоку. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ньюкасл
12.11.2022, FT 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:53
89
0

Ньюкасл – Челси – 1:0. Решение по Уиллоку. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии

13 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:53
89
0
Ньюкасл – Челси – 1:0. Решение по Уиллоку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 ноября, в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 1:0. Автором единственного гола в поединке стал Джо Уиллок, который отличился на 67-й минуте.

Победив, «Ньюкасл» в турнирной таблице английского чемпионата занимает 3 место с 30 очками. У «Челси» 8 позиция и 21 пункт. Команда Грэма Поттера имеет в АПЛ серию из трех проигранных встреч.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ньюкасл – Челси – 1:0

Гол: Уиллок, 67.

Видеообзор матча

По теме:
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Вулверхэмптоном
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Ньюкасл - Челси видео голов и обзор Челси Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»
MMA | 13 ноября 2022, 08:34 0
Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»
Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»

Китаянка – о своей победе на турнире UFC 281

Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов
Футбол | 12 ноября 2022, 22:47 0
Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов
Борнмут – Эвертон – 3:0. Розгром ирисок и травма Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Футбол | 12.11.2022, 20:10
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Футбол | 12.11.2022, 19:51
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Война | 12.11.2022, 18:12
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
ФОТО. Коллаборанта Стремоусова отпели в Симферополе
ФОТО. Коллаборанта Стремоусова отпели в Симферополе
11.11.2022, 13:26 1
Война
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:37 7
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
12.11.2022, 18:02 4
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
12.11.2022, 23:59 2
Бокс
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 1
Футбол
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
11.11.2022, 18:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности