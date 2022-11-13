Англия13 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:53
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Ньюкасл – Челси – 1:0. Решение по Уиллоку. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии
13 ноября 2022, 11:50 | Обновлено 13 ноября 2022, 11:53
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В субботу, 12 ноября, в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 1:0. Автором единственного гола в поединке стал Джо Уиллок, который отличился на 67-й минуте.
Победив, «Ньюкасл» в турнирной таблице английского чемпионата занимает 3 место с 30 очками. У «Челси» 8 позиция и 21 пункт. Команда Грэма Поттера имеет в АПЛ серию из трех проигранных встреч.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Ньюкасл – Челси – 1:0
Гол: Уиллок, 67.
Видеообзор матча
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