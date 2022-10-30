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Другие новости
30 октября 2022, 06:15 |
2137
0

Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень

Главные новости за 29 октября на Sport.ua

30 октября 2022, 06:15 |
2137
0
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 29 октября.

1А. Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Коллектив Игора Йовичевича был в шаге от волевой победы в меньшинстве

1Б. Синхронное завершение серий. Ворскла одолела Минай на его стадионе
Три матча подряд команда Виктора Скрипника не могла одержать победу

2. Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Тунис рискует пропустить мундиаль

3A. Нет Холанда, есть проблемы с голами. Ман Сити добыл минимальную победу
Команда вернулась на лидирующие позиции

3Б. Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Топ-матч между командами Де Дзерби и Поттера

3В. Лидс вырвал победу в гостях у Ливерпуля, забив на 89-й минуте
У команды Юргена Клоппа большие проблемы

3Г. Нестабильный Эвертон потерял очки, Миколенко провел на поле весь матч
Команда Фрэнка Лэмпарда не может подняться в верхнюю часть таблицы

3Д. Гол Левандовски на 90+3 минуте принес Барселоне победу над Валенсией
«Севилья» проиграла «Райо Вальекано»

4. Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
В СМИ даже писали, что шанс поехать в Катар вместо иранцев может получить Украина…

5. Ураган удержал ничью с Халадашем и вышел в элит-раунд Лиги чемпионов
Ивано-франковцы добыли необходимый результат

6A. ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
Украинская теннисистка уже чувствует себя лучше

6Б. ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
Украинская теннисистка опубликовала загадочную фотографию в своем Instagram

7. ДЕ ДЗЕРБИ: «У меня была команда, которую путин решил у меня отобрать»
Итальянец после победы над «Челси» вспомнил о причинах отъезда из Украины

8. Что он имел в виду? Экс-легионер Шахтера из Италии высказался о войне
Реплика Кристиано Лукарелли нуждается в уточнениях

9. Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Румынский тренер мог вернуться в «Бешикташ»

10. Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Экс-хавбек «Шахтера» и сборной Украины даже задумался о выходе на пенсию

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Источник Sport.ua
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