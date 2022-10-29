WTA29 октября 2022, 11:01 |
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ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
Украинская теннисистка опубликовала загадочную фотографию в своем Instagram
29 октября 2022, 11:01 |
656
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Украинская теннисистка Марта Костюк выложила фотографию в сторис в своем Instagram вместе с молодым человеком.
Марта также поставила эмодзи сердца на этом фото.
Личность парня неизвестна. Возможно, Марта состоит в отношениях с этим «таинственным незнакомцем».
Ранее Костюк порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями.
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