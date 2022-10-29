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  4. ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
WTA
29 октября 2022, 11:01 |
656
0

ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?

Украинская теннисистка опубликовала загадочную фотографию в своем Instagram

29 октября 2022, 11:01 |
656
0
ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк выложила фотографию в сторис в своем Instagram вместе с молодым человеком.

Марта также поставила эмодзи сердца на этом фото.

Личность парня неизвестна. Возможно, Марта состоит в отношениях с этим «таинственным незнакомцем».

Ранее Костюк порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями.

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фото lifestyle Марта Костюк Instagram
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