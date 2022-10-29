ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?

Украинская теннисистка Марта Костюк выложила фотографию в сторис в своем Instagram вместе с молодым человеком.

Марта также поставила эмодзи сердца на этом фото.

Личность парня неизвестна. Возможно, Марта состоит в отношениях с этим «таинственным незнакомцем».

Ранее Костюк порадовала своих подписчиков откровенными фотографиями.