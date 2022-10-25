ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала несколько фотографий в своем Instagram с отдыха в Карпатах.

Также украинка поделилась видео в сторис, где эффектно делает сальто, судя по всему, в холодный бассейн.

Отметим, что последний раз Марта играла на турнире в Гвадалахаре, где в 1/8 финала уступила Марии Саккари.