WTA25 октября 2022, 23:35 | Обновлено 25 октября 2022, 23:36
467
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ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Украинка отдыхает в Карпатах
25 октября 2022, 23:35 | Обновлено 25 октября 2022, 23:36
467
0
Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала несколько фотографий в своем Instagram с отдыха в Карпатах.
Также украинка поделилась видео в сторис, где эффектно делает сальто, судя по всему, в холодный бассейн.
Отметим, что последний раз Марта играла на турнире в Гвадалахаре, где в 1/8 финала уступила Марии Саккари.
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