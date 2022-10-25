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WTA
25 октября 2022, 23:35 | Обновлено 25 октября 2022, 23:36
467
0

ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями

Украинка отдыхает в Карпатах

25 октября 2022, 23:35 | Обновлено 25 октября 2022, 23:36
467
0
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала несколько фотографий в своем Instagram с отдыха в Карпатах.

Также украинка поделилась видео в сторис, где эффектно делает сальто, судя по всему, в холодный бассейн.

Отметим, что последний раз Марта играла на турнире в Гвадалахаре, где в 1/8 финала уступила Марии Саккари.

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Марта Костюк фото видео Instagram
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Источник Instagram
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