Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в одиночном разряде.

Во втором круге украинка проиграла Марии Саккари из Греции (№6 WTA).

Гвадалахара. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова уступила.

Марта провела девятый матч против теннисисток из первой десятки и все их проиграла.

В следующем раунде Саккари сыграет против Даниэль Коллинс (№16 WTA) или Магдалены Фрех (№128 WTA).

Костюк продолжит выступления в парном разряде, где сыграет в паре с Терезой Мартинцовой из Чехии.