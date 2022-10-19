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  4. Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
WTA
19 октября 2022, 05:05 | Обновлено 19 октября 2022, 05:15
157
1

Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике

Марте никак не удается выиграть у соперницы из первой десятки мирового рейтинга

19 октября 2022, 05:05 | Обновлено 19 октября 2022, 05:15
157
1
Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в одиночном разряде.

Во втором круге украинка проиграла Марии Саккари из Греции (№6 WTA).

Гвадалахара. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова уступила.

Марта провела девятый матч против теннисисток из первой десятки и все их проиграла.

В следующем раунде Саккари сыграет против Даниэль Коллинс (№16 WTA) или Магдалены Фрех (№128 WTA).

Костюк продолжит выступления в парном разряде, где сыграет в паре с Терезой Мартинцовой из Чехии.

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Марта Костюк Мария Саккари WTA Гвадалахара
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Источник Sport.ua
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Олександр Радченко
Унылое говно !Так ещё спихует свою бездарность на войну .
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