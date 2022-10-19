Многовато двойных. Костюк проиграла четвертой сеяной на турнире в Мексике
Марте никак не удается выиграть у соперницы из первой десятки мирового рейтинга
Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в одиночном разряде.
Во втором круге украинка проиграла Марии Саккари из Греции (№6 WTA).
Гвадалахара. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова уступила.
Марта провела девятый матч против теннисисток из первой десятки и все их проиграла.
В следующем раунде Саккари сыграет против Даниэль Коллинс (№16 WTA) или Магдалены Фрех (№128 WTA).
Костюк продолжит выступления в парном разряде, где сыграет в паре с Терезой Мартинцовой из Чехии.
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