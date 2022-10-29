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WTA
29 октября 2022, 08:20 | Обновлено 29 октября 2022, 08:30
833
0

ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу

Украинская теннисистка уже чувствует себя лучше

29 октября 2022, 08:20 | Обновлено 29 октября 2022, 08:30
833
0
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фотографии в своем Instagram, которые были сделаны возле моря в Кань-сюр-Мери (Франция).

«Привет всем. Я чувствую себя лучше, но мне все еще нужно лечиться... Не могу дождаться возвращения к тренировкам», – подписала фотографии Даяна.

Отметим, что 23 октября Ястремская сообщила, что попала в больницу, и рассказала о причинах болезни.

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Источник Sport.ua
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