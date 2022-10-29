ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала фотографии в своем Instagram, которые были сделаны возле моря в Кань-сюр-Мери (Франция).

«Привет всем. Я чувствую себя лучше, но мне все еще нужно лечиться... Не могу дождаться возвращения к тренировкам», – подписала фотографии Даяна.

Отметим, что 23 октября Ястремская сообщила, что попала в больницу, и рассказала о причинах болезни.