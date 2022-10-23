Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу, и рассказала о причинах болезни:

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень».

На недавнем турнире во французском Руане Даяна со своей сестрой Иванной дошла до четвертьфинала парного разряда.