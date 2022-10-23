Другие новости23 октября 2022, 19:00 | Обновлено 23 октября 2022, 19:43
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Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
У украинской теннисистки обнаружили камень в почке
23 октября 2022, 19:00 | Обновлено 23 октября 2022, 19:43
1259
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу, и рассказала о причинах болезни:
«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень».
На недавнем турнире во французском Руане Даяна со своей сестрой Иванной дошла до четвертьфинала парного разряда.
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