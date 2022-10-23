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23 октября 2022, 19:00 | Обновлено 23 октября 2022, 19:43
1259
0

Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу

У украинской теннисистки обнаружили камень в почке

23 октября 2022, 19:00 | Обновлено 23 октября 2022, 19:43
1259
0
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что попала в больницу, и рассказала о причинах болезни:

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня в почке обнаружили камень».

На недавнем турнире во французском Руане Даяна со своей сестрой Иванной дошла до четвертьфинала парного разряда.

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