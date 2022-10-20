WTA20 октября 2022, 13:39 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
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Сестры Ястремские проиграли парный матч на турнире во Франции
Даяна и Иванна уступили вторым сеяным
20 октября 2022, 13:39 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
96
0
Сестры Ястремские завершили выступления на турнире WTA 125 во Франции.
В первом круге Даяна и Иванна проиграли вторым сеяным Мисаки Дои и Оксана Калашниковой (Япония / Грузия).
Руан. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Иванна Ястремская – Мисаки Дои/Оксана Калашникова – 3:6, 6:7(8)
Ранее Даяна проиграла матч одиночного разряда.
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