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WTA
20 октября 2022, 13:39 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
96
0

Сестры Ястремские проиграли парный матч на турнире во Франции

Даяна и Иванна уступили вторым сеяным

20 октября 2022, 13:39 | Обновлено 20 октября 2022, 13:45
96
0
Сестры Ястремские проиграли парный матч на турнире во Франции
Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская и Иванна Ястремская

Сестры Ястремские завершили выступления на турнире WTA 125 во Франции.

В первом круге Даяна и Иванна проиграли вторым сеяным Мисаки Дои и Оксана Калашниковой (Япония / Грузия).

Руан. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Иванна Ястремская – Мисаки Дои/Оксана Калашникова – 3:6, 6:7(8)

Ранее Даяна проиграла матч одиночного разряда.

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Даяна Ястремская Иванна Ястремская WTA Руан
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Источник Sport.ua
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