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  4. Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
WTA
18 октября 2022, 15:22 |
401
2

Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет

Даяна завершила борьбу в одиночном разряде на турнире во Франции

18 октября 2022, 15:22 |
401
2
Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) не смогла довести до победы стартовый матч на турнире WTA 125 во Франции.

В поединке первого круга украинка уступила Ане Конюх из Хорватии (№170 WTA).

Руан. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 1:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток. Для украинки это десятое поражение в 11 последних матчах.

Конюх во втором круге сразится с Викторией Томовой или Симоной Вальтерт.

Даяна продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Даяна Ястремская Ана Конюх WTA Руан
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Ястремська для мене як тенісистка анулювалася, нічого толкового не буде
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+2
Олег Молодов
Папа рулит. Откаты в антидопинговый комитет, надо возвращать игрой на контору)) 
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+1
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