Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет
Даяна завершила борьбу в одиночном разряде на турнире во Франции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) не смогла довести до победы стартовый матч на турнире WTA 125 во Франции.
В поединке первого круга украинка уступила Ане Конюх из Хорватии (№170 WTA).
Руан. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 1:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток. Для украинки это десятое поражение в 11 последних матчах.
Конюх во втором круге сразится с Викторией Томовой или Симоной Вальтерт.
Даяна продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский тренер и его ассистенты поддержали украинского вратаря
Безопасность остается превыше всего