Еще одно поражение. Ястремская уступила Конюх, легко выиграв первый сет

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) не смогла довести до победы стартовый матч на турнире WTA 125 во Франции.

В поединке первого круга украинка уступила Ане Конюх из Хорватии (№170 WTA).

Руан. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:1, 1:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток. Для украинки это десятое поражение в 11 последних матчах.

Конюх во втором круге сразится с Викторией Томовой или Симоной Вальтерт.

Даяна продолжит борьбу на турнире в парном разряде.