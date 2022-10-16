Подстава от WTA. Скандальная Гасанова попала в соперницы сестрам Ястремским

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 125 в Руане.

Сестрам Даяне и Иванне Ястремским выпало играть против россиянок Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной.

Отметим, что Гасановой недавно выпустила видео с реакцией на взрывы на крымском мосту, в котором повторяла основные нарративы российское пропаганды.