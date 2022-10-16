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  4. Подстава от WTA. Скандальная Гасанова попала в соперницы сестрам Ястремским
WTA
16 октября 2022, 15:53 |
594
1

Подстава от WTA. Скандальная Гасанова попала в соперницы сестрам Ястремским

Даяна и Иванна будут вынуждены сыграть против не самых приятных оппоненток на турнире в Ренне

16 октября 2022, 15:53 |
594
1
Подстава от WTA. Скандальная Гасанова попала в соперницы сестрам Ястремским
Transylvania Open. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 125 в Руане.

Сестрам Даяне и Иванне Ястремским выпало играть против россиянок Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной.

Отметим, что Гасановой недавно выпустила видео с реакцией на взрывы на крымском мосту, в котором повторяла основные нарративы российское пропаганды.

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Анастасия Гасанова Даяна Ястремская Иванна Ястремская Анастасия Комардина
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Источник Sport.ua
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Spectra
Че за хня? Не удивлюсь, если Даяна и в одиночке попадёт на гасанову.....
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