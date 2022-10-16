WTA16 октября 2022, 15:53 |
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Подстава от WTA. Скандальная Гасанова попала в соперницы сестрам Ястремским
Даяна и Иванна будут вынуждены сыграть против не самых приятных оппоненток на турнире в Ренне
16 октября 2022, 15:53 |
594
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Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 125 в Руане.
Сестрам Даяне и Иванне Ястремским выпало играть против россиянок Анастасии Гасановой и Анастасии Комардиной.
Отметим, что Гасановой недавно выпустила видео с реакцией на взрывы на крымском мосту, в котором повторяла основные нарративы российское пропаганды.
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Че за хня? Не удивлюсь, если Даяна и в одиночке попадёт на гасанову.....
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