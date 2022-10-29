Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Румынский тренер мог вернуться в «Бешикташ»
Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу недавно мог покинуть клуб. Его кандидатуру рассматривал «Бешикташ».
Недавно турецкий клуб уволил с поста главного тренера Валерьена Исмаэля. Одним из кандидатов на замену был именно Луческу, но в итоге выбор был сделан в пользу Шенола Гюнеша, о назначении которого официально сообщили вчера, 28 октября.
Ранее Луческу уже тренировал «Бешикташ» в 2002 – 2004 годах, до перехода в донецкий «Шахтер». Контракт Луческу с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
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