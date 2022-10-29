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  4. Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 12:51 |
220
0

Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда

Румынский тренер мог вернуться в «Бешикташ»

29 октября 2022, 12:51 |
220
0
Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу недавно мог покинуть клуб. Его кандидатуру рассматривал «Бешикташ».

Недавно турецкий клуб уволил с поста главного тренера Валерьена Исмаэля. Одним из кандидатов на замену был именно Луческу, но в итоге выбор был сделан в пользу Шенола Гюнеша, о назначении которого официально сообщили вчера, 28 октября.

Ранее Луческу уже тренировал «Бешикташ» в 2002 – 2004 годах, до перехода в донецкий «Шахтер». Контракт Луческу с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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Мирча Луческу Динамо Киев Бешикташ Шенол Гюнеш
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Источник Milliyet
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