Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу недавно мог покинуть клуб. Его кандидатуру рассматривал «Бешикташ».

Недавно турецкий клуб уволил с поста главного тренера Валерьена Исмаэля. Одним из кандидатов на замену был именно Луческу, но в итоге выбор был сделан в пользу Шенола Гюнеша, о назначении которого официально сообщили вчера, 28 октября.

Ранее Луческу уже тренировал «Бешикташ» в 2002 – 2004 годах, до перехода в донецкий «Шахтер». Контракт Луческу с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.