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  4. Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира
29 октября 2022, 10:36 | Обновлено 29 октября 2022, 10:40
3984
10

Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре

Тунис рискует пропустить мундиаль

29 октября 2022, 10:36 | Обновлено 29 октября 2022, 10:40
3984
10
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Instagram. Сборная Туниса

Министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул на роспуск офиса Федерация футбола Туниса. Представители федерации восприняли это как угрозу и преследование.

ФИФА считает это заявление попыткой вмешательства правительства в работу футбольной федерации, поэтому попросила предоставить разъяснения по поводу попыток вмешательства во внутренние футбольные дела и угроз распустить офис.

ФИФА также заявила, что члены ассоциации по закону обязаны вести свои дела независимо и без влияния третьих сторон, любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций по законам ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации.

Если деятельность ассоциации будет приостановлена, то ни одна тунисская команда или сборная не сможет играть в континентальных и международных соревнованиях.

Отметим, что Тунис сыграет в группе D на чемпионате мира 2022 года в Катаре вместе с Данией, Австралией и Францией. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 19 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу также может быть отстранена от соревнований.

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Источник BBC
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Комментарии 10
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Chystyi_stavok
Та Ви заколєбали вже з цією нісенітницею - "Шанс для України, шанс для України...".
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+10
myroslavmail
та прям шанс ... заберуть квоту в Африки на користь Європи?   0%
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+9
Серж Р
Мне это напоминает Паниковского с его "Ну дай мильйон"
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+4
D.Lanskoy
Украина в честной достойной борьбе проиграла выход на ЧМ. Зачем продолжать спекулировать, будто нам должны это место на ЧМ? Это было бы несправедливой унизительной подачкой. 
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+3
⬆️
Зачем эти нервно паралитические вбросы  ?
Наша команда УЖЕ не готова к этому турниру морально  и наши игроки это не Дания когда то  на пляжах...
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Taykitanin
Тас в Павелка після обшуків можуть і нам те саме сказати, якщо почне верещати "спасіте"
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+1
Нико ФИН
Нам прямо всі винні і в футболі. Навіть з інших континентів. Аби написати.
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+1
Александр
Это может быть везде только не к нас .Украина первая по коррупции в Европе .Вся власть воры начиная с офиса президента .Павелко никогда не сядет.ни один не сядет сколько бы не украл 
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0
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