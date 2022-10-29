Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре

Министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул на роспуск офиса Федерация футбола Туниса. Представители федерации восприняли это как угрозу и преследование.

ФИФА считает это заявление попыткой вмешательства правительства в работу футбольной федерации, поэтому попросила предоставить разъяснения по поводу попыток вмешательства во внутренние футбольные дела и угроз распустить офис.

ФИФА также заявила, что члены ассоциации по закону обязаны вести свои дела независимо и без влияния третьих сторон, любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций по законам ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации.

Если деятельность ассоциации будет приостановлена, то ни одна тунисская команда или сборная не сможет играть в континентальных и международных соревнованиях.

Отметим, что Тунис сыграет в группе D на чемпионате мира 2022 года в Катаре вместе с Данией, Австралией и Францией. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 19 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу также может быть отстранена от соревнований.