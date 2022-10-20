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Чемпионат мира
20 октября 2022, 23:23 | Обновлено 20 октября 2022, 23:41
5416
13

Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную

Сборная Ирана по жеребьевке попала в группу с Англией, Уэльсом и США

20 октября 2022, 23:23 | Обновлено 20 октября 2022, 23:41
5416
13
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу может поехать на чемпионат мира 2022 в Катаре в качестве замены сборной Ирана, которая близка к дисквалификации из-за политических процессов в этой стране.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2022 в Катаре и в результате жеребьевки попала в одной группу с Англией, Уэльсом и США.

Но иранские футболисты и спортивные чиновники написали письмо в ФИФА с просьбой отстранить национальную сборную их страны от участия в предстоящем мундиале, сообщила журналистка и активистка Масих Алинеджад.

В письме иранцев, которое было адресовано ФИФА, сказано: «Жестокость и воинственность страны по отношению к собственному народу достигли критической точки, требуя однозначного и жесткого отмежевания от футбольного и спортивного мира». Иранские фанаты обратились к ФИФА с аналогичной просьбой.

После смерти 22-летней Махси Амини, которая скончалась после задержания иранской полицией за неправильное ношение хиджаба, по стране прокатилась волна протестов. В письме иранских футболистов также сказано, что женщин «систематически исключают из футбольной экосистемы в Иране».

Чемпионат мира состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Украины не сумела пройти квалификации на мундиаль, проиграв в решающем матче раунде плей-офф команде Уэльса (0:1). Интересно, что Уэльс и Иран попали в одну группу на ЧМ-2022.

Состав групп ЧМ-2022 по футболу

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Источник FanDay
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Комментарии 13
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IronValdemar
Іран треба викидати зі всіх спортивних організацій. Вони надали бпла терористичному режиму рф і ще хочуть передати балістичні ракети. Терористам не місце у спорті.А якщо б щей ми зайняли їхнє місце, це було би не великою сатисфакцією за те, що наші міста і люди страждають і помирають від їхніх бпла.
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