УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

У Италии появился шанс попасть на ЧМ-2022

Сборную Ирана могут отстранить от турнира

  • 30.03.2022 22:35
  • 2606 просмотров
  • 1 комментарий
У Италии появился шанс попасть на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии во второй раз подряд не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира. Несмотря на это, у чемпионов Европы внезапно появился шанс все же попасть на турнир.

Дело в том, что от участия в турнире могут отстранить сборную Ирана. Это связано с нарушением прав человека, которое случилось во время отборочного матча Иран – Ливия.

Принимающая сторона не пустила на стадион 2000 женщин, несмотря на то, что у них были билеты. О недопустимости таких запретов ФИФА уже предупреждала Иран в 2019 году.

Сборной Ирана теперь грозит недопуск до ЧМ-2022, несмотря на то, что команда сумела отобраться на турнир. В случае недопуска место Ирана может занять команда с самым высоким местом в рейтинге ФИФА из тех, кто не попал на турнир, а это именно сборная Италии.

Источник — Football-Italia

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zhyr, 30.03.2022 22:45
    +3
    А не логічніше взяти Південну Корею, яка зайняла 2 місце після Ірану? Так -1 команда Азії і +1 Європи, не чесно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности