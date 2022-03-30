У Италии появился шанс попасть на ЧМ-2022

Сборная Италии во второй раз подряд не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира. Несмотря на это, у чемпионов Европы внезапно появился шанс все же попасть на турнир.

Дело в том, что от участия в турнире могут отстранить сборную Ирана. Это связано с нарушением прав человека, которое случилось во время отборочного матча Иран – Ливия.

Принимающая сторона не пустила на стадион 2000 женщин, несмотря на то, что у них были билеты. О недопустимости таких запретов ФИФА уже предупреждала Иран в 2019 году.

Сборной Ирана теперь грозит недопуск до ЧМ-2022, несмотря на то, что команда сумела отобраться на турнир. В случае недопуска место Ирана может занять команда с самым высоким местом в рейтинге ФИФА из тех, кто не попал на турнир, а это именно сборная Италии.