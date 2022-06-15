Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре

Стали известны все 32 команды-участницы и состав всех 8 групп чемпионата мира 2022 в Катаре.

14 июня сборная Коста-Рики последней отобралась на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в плей-офф Новую Зеландию (1:0). Днем ранее в ЧМ вышла Австралия, переиграв Перу в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).

5 июня последнюю путевку от Европы получил Уэльс, в финале плей-офф отбора дома победивший Украину (1:0).

Финальный турнир ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального раунда состоялась 1 апреля.

Чемпионат мира 2022