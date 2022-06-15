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Чемпионат мира
15 июня 2022, 03:35 | Обновлено 15 июня 2022, 03:50
116
0

Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре

Последней 32-й командой-участницей финального раунда стала Коста-Рика

15 июня 2022, 03:35 | Обновлено 15 июня 2022, 03:50
116
0
Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны все 32 команды-участницы и состав всех 8 групп чемпионата мира 2022 в Катаре.

14 июня сборная Коста-Рики последней отобралась на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в плей-офф Новую Зеландию (1:0). Днем ранее в ЧМ вышла Австралия, переиграв Перу в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).

5 июня последнюю путевку от Европы получил Уэльс, в финале плей-офф отбора дома победивший Украину (1:0).

Финальный турнир ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального раунда состоялась 1 апреля.

Чемпионат мира 2022

  • Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
  • Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
  • Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
  • Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
  • Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
  • Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

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Источник Sport.ua
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