Чемпионат мира 2022. Стали известны участники и состав групп ЧМ в Катаре
Последней 32-й командой-участницей финального раунда стала Коста-Рика
Стали известны все 32 команды-участницы и состав всех 8 групп чемпионата мира 2022 в Катаре.
14 июня сборная Коста-Рики последней отобралась на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в плей-офф Новую Зеландию (1:0). Днем ранее в ЧМ вышла Австралия, переиграв Перу в серии пенальти (0:0, пен. 5:4).
5 июня последнюю путевку от Европы получил Уэльс, в финале плей-офф отбора дома победивший Украину (1:0).
Финальный турнир ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального раунда состоялась 1 апреля.
Чемпионат мира 2022
- Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
- Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
- Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
- Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
- Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
- Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
- Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
- Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.
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