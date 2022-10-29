Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нет Холанда, есть проблемы с голами. Ман Сити добыл минимальную победу
Чемпионат Англии
Лестер
29.10.2022, FT 0 : 1
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2022, 16:21 |
981
1

Нет Холанда, есть проблемы с голами. Ман Сити добыл минимальную победу

Команда вернулась на лидирующие позиции

29 октября 2022, 16:21 |
981
1
Нет Холанда, есть проблемы с голами. Ман Сити добыл минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сумел обыграть аутсайдера «Лестер» со счетом 1:0. В отсутствии Эрлинга Холанда единственный гол забил Кевин де Брюйне.

Победа вернула команду на 1-е место АПЛ, однако у «Арсенала» есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Лестер - Манчестер Сити 0:1
Гол: де Брюйне, 49

Лестер: Уорд, Амарти, Фас, Сойнчу (Дака, 72), Кастань, Джастин, Тилеманс, Дьюсбери-Холл (Менди, 46), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 72)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аканджи (Диаш, 72), Ляпорт, Канселу, Родри, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду, Альварес (Фоден, 77)

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»
ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Лестер чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Футбол | 29 октября 2022, 12:00 1
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос

Экс-хавбек «Шахтера» и сборной Украины даже задумался о выходе на пенсию

ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
Теннис | 29 октября 2022, 08:20 3
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу

Украинская теннисистка уже чувствует себя лучше

ВИДЕО. Ничем не хуже Куртуа. Эффектные сейвы Лунина на тренировке Реала
Футбол | 29.10.2022, 13:50
ВИДЕО. Ничем не хуже Куртуа. Эффектные сейвы Лунина на тренировке Реала
ВИДЕО. Ничем не хуже Куртуа. Эффектные сейвы Лунина на тренировке Реала
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Футбол | 29.10.2022, 11:49
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 29.10.2022, 10:36
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Главное 3 очка взяли а с Холландом или с кем-то другим без разницы 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
29.10.2022, 06:27 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
28.10.2022, 03:45 5
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59 1
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 32
Футбол
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
27.10.2022, 21:39 2
Футбол
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 13
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
28.10.2022, 23:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности