Нет Холанда, есть проблемы с голами. Ман Сити добыл минимальную победу

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сумел обыграть аутсайдера «Лестер» со счетом 1:0. В отсутствии Эрлинга Холанда единственный гол забил Кевин де Брюйне.

Победа вернула команду на 1-е место АПЛ, однако у «Арсенала» есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Лестер - Манчестер Сити 0:1

Гол: де Брюйне, 49

Лестер: Уорд, Амарти, Фас, Сойнчу (Дака, 72), Кастань, Джастин, Тилеманс, Дьюсбери-Холл (Менди, 46), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 72)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Аканджи (Диаш, 72), Ляпорт, Канселу, Родри, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду, Альварес (Фоден, 77)