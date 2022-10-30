Англия30 октября 2022, 00:27 |
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Лестер – Манчестер Сити – 0:1. Без Холанда. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 14-й тура АПЛ
30 октября 2022, 00:27 |
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В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сумел обыграть аутсайдера «Лестер» со счетом 1:0.
Чемпионат Англии. 14-й тур
«Лестер» – «Манчестер Сити» – 0:1
Гол: де Брюйне, 49
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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