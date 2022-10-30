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Чемпионат Англии
Лестер
29.10.2022, FT 0 : 1
Ман Сити
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Англия
30 октября 2022, 00:27 |
40
0

Лестер – Манчестер Сити – 0:1. Без Холанда. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 14-й тура АПЛ

30 октября 2022, 00:27 |
40
0
Лестер – Манчестер Сити – 0:1. Без Холанда. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сумел обыграть аутсайдера «Лестер» со счетом 1:0.

Чемпионат Англии. 14-й тур

«Лестер» – «Манчестер Сити» – 0:1
Гол: де Брюйне, 49

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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