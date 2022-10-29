В субботу, 29 октября, состоится поединок 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» на своем домашнем стадионе «Кинг Пауэр» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Лестер

Для «лисов» розыгрыш-2021/22 окончился совсем неудачно. Итоговое восьмое место в турнирной таблице чемпионата АПЛ привело к тому, что команда Брендана Роджерса пролетела мимо всех еврокубков, при том, что от лондонского «Вест Хэма», забравшего путевку в Лигу конференций, её отделили какие-то четыре балла.

Старт нового сезона для «Лестера» сложился и вовсе провально. В 12 сыгранных матчах подопечные Роджерса одержали лишь 3 победы, потерпели 7 поражений, а еще дважды сыграли вничью. С 11 очками «лисы» располагаются на 17-й строчке турнирной таблицы АПЛ и пока рискуют вылететь в Чемпионшип. Но победы в последних двух турах дают фанатам клуба надежду, что, наконец-то, началась светлая полоса.

Манчестер Сити

В минувшем сезоне команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В новом сезоне «Манчестер Сити» потерпел пока лишь одно поражение. В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы обеспечили себе первое место в группе, набрав 11 очков за пять туров, а в АПЛ идут вторыми с 26 баллами, полученными благодаря восьми победам и двум ничейным исходам. Отставание от лондонского «Арсенала», который лидирует в чемпионате, составляет лишь два очка.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Уорд – Джастин, Томас, Эванс, Фас, Сумаре, Дьюсбери-Холл, Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Гомез, Аке, Диаш, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Фоден, Марез, Альварес.

29 октября, суббота