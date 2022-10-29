Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022

В средине октября, буквально за месяц до старта финальной части чемпионата мира по футболу, который в нынешнем году примет Катар, в мировые средства массовой информации попало письмо иранских футболистов и чиновников к ФИФА, которое сразу же вызвало эффект цунами. В нем подписанты просят Международную федерацию футбола ввести радикальные санкции в отношении Федерации футбола Ирана, включая лишения возможности национальной сборной этой страны принять участие в ЧМ-2022.

Примечательно, что письмо наряду с рядовыми чиновниками, так сказать, средней руки, подписали и некоторые очень влиятельные фигуры. Среди них – абсолютная легенда иранского футбола всех времен Али Даеи, на счету которого 149 матчей (второй в истории «персидских леопардов» показатель после Джавада Некунама, сыгравшего 151 поединок) и 109 забитых мячей (абсолютно лучший показатель в истории иранской национальной команды) в составе сборной Ирана.

Али Даеи является для футбола Ирана персоной практически космического масштаба. Он сыграл на двух чемпионатах мира (в 1998 и 2006 годах), признавался лучшим футболистом Азии (в 1999 году), а также играл за мюнхенскую «Баварию» (в сезоне-1998/99, памятном болельщикам киевского «Динамо», которое немцы тогда остановили на пути в финал Лиги чемпионов по сумме двух встреч – 3:3, 1:0).



Getty Images. Али Даеи

В Иране практически всегда считали Даеи культовой фигурой для популяризации спорта в целом и футбола в частности. Однако сейчас великий Али внезапно выступил фактически против того, за что так долго в бытность футболистом бился на поле. Даеи вместе с множеством других известных личностей просит ФИФА немедленно приостановить членство Федерации футбола Ирана в этой организации с последующим исключением национальной сборной из когорты участников финальной части чемпионата мира 2022 года.

Почему Даеи, который ранее отдавал все силы, чтобы иранский футбол добивался максимальных высот, теперь просит лишить своих соотечественников шанса сыграть на мировом первенстве? Все дело в преступном насилии, которое действующие власти Ирана применили к своим гражданам, подавляя, в частности, феминистские демонстрации, спровоцированные смертью 22-летней Махсы Амини 13 сентября. Прежде чем впасть в кому и умереть в больнице, эта девушка была избита и арестована так называемой «полицией нравов» за то, что она якобы нарушала национальный «женский дресс-код» — несмотря на то, что Амини носила хиджаб, часть ее волос была видна, что в Иране запрещено по закону.

«Положение женщин в Иране крайне неприятно в более широком политическом и социально-экономическом контексте. К сожалению, те же самые пороки и несправедливости увековечены в сфере футбола, что фактически означает, что футбол, который должен быть безопасным местом для всех, не является таковым для женщин, а порой и для мужчин», - говорится в отрывке из письма, направленного иранскими футболистами и функционерами в адрес ФИФА, который стал достоянием общественности благодаря журналистке и активистке Масих Алинеджад, живущей в изгнании в США и работающей из Нью-Йорка.

Активисты полагают, что Федерация футбола Ирана более не может являться членом ФИФА и считаться независимой организацией, потому как под влиянием правительства страны запретила женщинам посещать стадионы во время проведения матчей. Согласно уставу Международной федерации футбола, все ее члены должны обладать полнейшей свободой в стране своего базирования. Любое вмешательство государственных органов в вопросы функционирования национальных федераций или ассоциаций является нарушением, которое может повлечь за собой наложение санкций.

Подписанты петиции прекрасно понимают, что ФИФА обычно избегает ситуаций, в которых нужно занимать какую-либо четкую позицию по политическим вопросам. Даже отстранив сборную россии от участия в поединках под своей эгидой, ФИФА на своем Конгрессе в марте так и не рассмотрела вопрос хотя бы приостановки членства российского футбольного союза (рфс), как санкцию за развязанную этим государством и ничем не спровоцированную войну против Украины. Более того, президент организации Джанни Инфантино весной весьма цинично заявил, что «исключение рфс из ФИФА – это не вариант», потому как иначе «нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой».

На это у Даеи и других подписантов антииранской декларации также нашлись свои замечания и аргументы, которые были изложены в обращении: «Мы считаем, что ФИФА должна выбрать сторону. Нейтралитет – это не вариант, поскольку иранская федерация не была нейтральной, а скорее мобилизовалась для угнетения и систематического исключения женщин из мира футбола».

По данным правозащитных организаций, которые были обнародованы в середине октября, с начала протестов в Иране погибло не менее 120 человек, из которых 25 – несовершеннолетние. Мириться с подобным не желают многие, а потому решения иранских знаменитостей, которые имеют авторитет во всем мире, бороться за права своего народа вызывают лишь чувство уважения.

Надо сказать, что 53-летний Али Даеи уже столкнулся с первыми признаками личных репрессий. В частности, недавно стало известно, что у легенды иранского футбола после прибытия на родину из Турции пограничниками был конфискован паспорт, из-за чего Даеи не имеет возможности легально покидать пределы государства. Кроме того, социальные сети экс-форварда «Баварии» регулярно атакуют довольно многочисленные радикально настроенные элементы, которые пытаются отстаивать точку зрения официального Тегерана о том, что 22-летняя Махса Амини якобы имела врожденный порок сердца и умерла не от издевательств со стороны органов власти, а из-за внезапного инсульта.

Впрочем, пока никакие запугивания или давление не помогают иранским властям в борьбе с теми, кто отстаивает равноправие и свободу. Даеи в социальных сетях прямо задается вопросом: «Наступит момент, когда нужно будет ответить, что ты принес на эту землю? Моя дочь спрашивает, что случилось, но что мне ей ответить? За какие грехи это происходит?»

Поддержал позицию Даеи и один из лидеров нынешней сборной Ирана 30-летний форвард Порту Мехди Тареми, заявивший, что ему «стыдно смотреть некоторые видео, особенно те, которые показывают недостойное поведение и насилие в отношении женщин». И против Тареми, по крайней мере пока, власти ничего не предприняли. Возможно, попросту опасаются, что на чемпионате мира, если их сборную оттуда все-таки не исключат, отстаивать хоть какую-то честь «персидских леопардов» будет банально некому…

Напомним, что чемпионат мира в Катаре станет первым турниром такого масштаба в истории, проводимым на территории Ближнего Востока. Если Иран все-таки допустят к участию, то для этой страны оно станет шестым после первенств в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах. Ни разу до этого «персидские леопарды» не выходили из группы в плей-офф стадию.