ДЕ ДЗЕРБИ: «У меня была команда, которую путин решил у меня отобрать»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби после победы его команды в поединке АПЛ над «Челси» (4:1), которая стала для итальянца первой во главе «чаек», вспомнил о российско-украинской войне, вынудившей его покинуть пост коуча «Шахтера».

«Я очень рад за себя, за своих помощников, потому что мы пережили восемь действительно трудных месяцев. У меня уже была команда [«Шахтер»], отличная команда, которую путин решил у меня отобрать. В этот момент я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам «Брайтона», клубу за то, как они приветствовали меня, и за то, как я сразу же почувствовал, что они доверяют мне. Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была. Снова обрести семью, атмосферу, которая позволяет вам почувствовать себя частью окружающей среды, это очень приятно, и я должен быть очень благодарен «Брайтону», - заявил Де Дзерби.

Напомним, Де Дзерби подписал контракт с «Брайтоном» до лета 2026 года.