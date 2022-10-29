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  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «У меня была команда, которую путин решил у меня отобрать»
Англия
29 октября 2022, 22:26 |
2186
4

ДЕ ДЗЕРБИ: «У меня была команда, которую путин решил у меня отобрать»

Итальянец после победы над «Челси» вспомнил о причинах отъезда из Украины

29 октября 2022, 22:26 |
2186
4
ДЕ ДЗЕРБИ: «У меня была команда, которую путин решил у меня отобрать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби после победы его команды в поединке АПЛ над «Челси» (4:1), которая стала для итальянца первой во главе «чаек», вспомнил о российско-украинской войне, вынудившей его покинуть пост коуча «Шахтера».

«Я очень рад за себя, за своих помощников, потому что мы пережили восемь действительно трудных месяцев. У меня уже была команда [«Шахтер»], отличная команда, которую путин решил у меня отобрать. В этот момент я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам «Брайтона», клубу за то, как они приветствовали меня, и за то, как я сразу же почувствовал, что они доверяют мне. Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была. Снова обрести семью, атмосферу, которая позволяет вам почувствовать себя частью окружающей среды, это очень приятно, и я должен быть очень благодарен «Брайтону», - заявил Де Дзерби.

Напомним, Де Дзерби подписал контракт с «Брайтоном» до лета 2026 года.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Брайтон - Челси Шахтер Донецк Владимир Путин (х..ло) российско-украинская война
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Источник The Athletic
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Комментарии 4
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Віталій Ткачук
Війна почалася в 2014 році, і там рінат (президент ФК шахрай) дуже посприяв окупації частини Донецької і Луганської обл. Не треба тут бла-бла- бла, і малювати з себе жертву, люди таке пережили, переживають, що цьому італійцеві й не снилося. 
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0
avk2307
ушел из клуба по своей инициативе и прикрывается Путиным. Ну завтра все бразильцы и Соломон такое скажут.
А кто мешал остаться? Или не было вариантов?
Это ж твое решение
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-7
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